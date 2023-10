Ad Amici nelle scorse ore i giovani Mida e Gaia si sono mostrati molto vicini in un video in cui appaiono insieme a cena intenti a mangiare del sushi. Dalle immagini pubblicate trapela una inaspettata complicità, finora mai rivelata in puntata o nel daytime, al punto che una parte del pubblico parla già della possibile nascita di una nuova coppia. Anche se, secondo alcune segnalazioni, lui sarebbe già fidanzato fuori dalla casetta del talent.

La cena dopo la sfida

La serata a base di sushi era il premio riservato al vincitore della Oreo Challenge: a portarlo a casa è stato proprio Mida, che ha avuto la meglio in puntata contro Kumo.

La sushi night era riservata a due persone e, in un primo momento, l'allievo di Lorella Cuccarini aveva pensato di condividerla con il suo avversario, dato che entrambi avevano affrontato la sfida e meritavano di assaporare – in tutti i sensi – la vittoria. Il ballerino ha però rifiutato, ammettendo che non gli piace il sushi, e a quel punto Mida ha rivolto l'invito a Gaia.

Una scelta piuttosto inaspettata, tanto per il pubblico quanto per i compagni di avventura, dato che i due non erano mai apparsi particolarmente vicini. Ripresi insieme a cena dalle telecamere di Oreo e Witty, però, hanno mostrato un'intesa tale da essere additati come possibile quarta coppia del programma.

Una quarta coppia ad Amici?

Quest'anno più che mai, l'amore sembra essere nell'aria all'interno della scuola di talenti di Canale 5. I primi erano stati Mew e Matthew, seguiti da Holy Francisco e Sarah che, nonostante gli alti e bassi, sembrerebbero essere attratti l'uno dall'altra. Entrambe le storie avevano fatto discutere parecchio il pubblico, poiché sia Mew che Holy Francisco erano già impegnati prima di essere ammessi all'interno della scuola.

E poi, pochi giorni fa, è arrivato il turno di Petit e Marisol che si sono baciati, dopo settimane di sguardi e timori e spinti dalla stessa Maria De Filippi che aveva già intuito la loro intesa.

Stando all'opinione del pubblico del programma, motivata da quanto trasmesso sui canali social e web ufficiali del talent, ora Mida e Gaia sarebbero "candidati" a pieno titolo per diventare la quarta coppia di questa edizione di Amici.

Potrebbe trattarsi però anche solo di una solida amicizia, senza malizia né secondi fini. Anche perché, secondo alcune segnalazioni, il cantante sarebbe già fidanzato e né lui né la fidanzata – che si trova fuori dalla scuola – avrebbero mostrato segnali di crisi o di rottura.