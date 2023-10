Il 5 ottobre è stata registrata la terza puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 8 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14. Nel corso del prossimo appuntamento, non potranno mancare momenti di tensione stemperati da altri divertenti. In particolare, Alessandra Celentano avrà da ridire sul giudizio di Virna Toppi in merito a uno dei ballerini. Inoltre, Zerbi, come suo solito, prenderà in giro la collega Anna Pettinelli e le affibbierà un nuovo soprannome: Pettirosso.

La lite tra la maestra Celentano e Virna Toppi ad Amici

Per quanto riguarda i ballerini, farà il suo ingresso in studio in qualità di giudice Virna Toppi. In base ai suoi voti, al primo posto si posizionerà Marisol, seguita da Sofia, Nicholas, Gaia, Chiara, Dustin, Kumo e, all'ultimo, Elia. Tuttavia, la maestra di danza classica non gradirà affatto i voti assegnati dalla professionista, soprattutto per quanto riguarda Nicholas. Pertanto, tra le due avrà luogo un'accesa discussione.

Per quanto riguarda il canto, invece, a giudicare ci sarà Annalisa, la quale presenterà anche il suo nuovo singolo. In base ai suoi voti, al primo posto si posizionerà Lil Jolie, seguita da Mew, Holden, Petit, Stella, Mida, Matthew, Holy Francisco e, infine, Ezio.

Tuttavia, per ciò che concerne quest'ultimo, Rudy Zerbi avrà da ridire, suggerendo alla collega di rivalutare la sua squadra.

Un nuovo soprannome per l'insegnante di Amici

Come di consueto, Rudy Zerbi coglierà l'occasione per punzecchiare la sua collega Anna e le darà un nuovo soprannome: Pettirosso, a causa del colore dei capelli di Holy Francisco, suo allievo.

Nel corso della puntata, a tre ballerini sarà richiesto di improvvisare con i professionisti Umberto, Giulia ed Elena. Tra Marisol, Nicholas e Sofia, sarà quest'ultima a convincere il giudice Sebastian, ottenendo la possibilità di partecipare ad un importante evento dei Pink Floyd. Invece, per quanto riguarda la gara inediti, Petit riceverà la grande opportunità di far produrre il suo pezzo da Takagi e Ketra.

I compiti e i momenti divertenti ad Amici

Marisol dovrà, inoltre, eseguire il compito voluto da Raimondo e riuscirà a superarlo a pieni voti, soddisfacendo la sua insegnante. Anche Nicholas dovrà affrontare il suo compito, voluto dalla maestra Celentano. Purtroppo, però, quest'ultima non sarà affatto contenta e gli conferirà un 2. Inoltre, sgriderà l'allievo per aver modificato alcune parti importanti della sua coreografia.

Infine, nel corso della puntata di Amici sarà mandato in onda un video su Kumo, mostrando quanto il giovane allievo sia sempre disponibile e gentile verso gli altri.