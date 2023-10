Da giorni sul web si parla del periodo che Belen Rodriguez sta vivendo: un momento no che l'avrebbe portata ad annullare le due ospitate tv che aveva in programma tra fine settembre e inizio ottobre. Qualche ora fa, però, la showgirl è riapparsa su Instagram con una massima che sembra un commento alle tante chiacchiere che circolano ultimamente sul suo conto, soprattutto sul privato e sui rapporti con gli ex.

Aggiornamenti sulla situazione di Belen

La scorsa settimana Belen ha saltato due ospitate tv senza dare spiegazioni sui social: l'argentina avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata di E poi c'è Cattelan e poi a quella di Domenica In dell'1 ottobre.

Siti e riviste hanno parlato per settimane di un periodo complicato che Rodriguez starebbe affrontando, una situazione delicata che le starebbe impedendo di tornare in televisione anche solo nel ruolo di ospite.

Fabrizio Corona, storico ex della showgirl, nel salotto di Mara Venier ha commentato così il momento no della 39enne: "Sta male. Io le voglio bene e penso che debba farsi aiutare".

Anche la presentatrice di Rai 1 ha lasciato intendere che Belen non era in studio quel giorno a causa di un malessere personale piuttosto profondo, anche se ha detto di aspettarla a braccia aperte ma solo quando si sentirà di rilasciare un'intervista.

Le parole di Belen sul web

Ieri, giovedì 5 ottobre, Belen ha rotto il silenzio sui social dopo una lunghissima assenza: fatta eccezione per qualche sponsorizzazione pre registrata, l'argentina non si faceva viva su Instagram da settimane (neppure il giorno del suo 39esimo compleanno ha postato).

Tra le Stories che la showgirl ha pubblicato nelle ultime 24 ore sul suo account, si può leggere la seguente massima: "Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l'esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore".

Una riflessione di altri, che Rodriguez ha fatto sua e che sembra spiegare alla perfezione il periodo non semplice che sta vivendo, un momento della vita delicato in cui tanti stanno mettendo bocca pur non sapendo nulla.

La presentatrice, dunque, ha voluto invitare i follower ad avere più empatia nei confronti degli altri, soprattutto di chi è in difficoltà e non ha bisogno di essere giudicato.

Niente auguri pubblici di Belen all'ex marito

I rumor che hanno impazzato in rete in questi giorni, parlano di un momento difficile che Belen starebbe affrontando con l'aiuto delle persone a lei più care: mamma Veronica Cozzani, in particolare, si starebbe prendendo cura della figlia tenendola lontana dai giudizi e dalle critiche degli sconosciuti.

Prima di sparire dai social network per settimane, inoltre, l'argentina aveva risposto così ad una fan che aveva notato un suo forte dimagrimento: "Sì è vero, ho perso sette chili. Non è stato un periodo semplice, ma ora sto mangiando come una pazza".

Il "periodo non semplice" a cui si riferiva la showgirl è ovviamente quello dell'ennesima separazione da Stefano lo scorso luglio, come un fulmine a ciel sereno, i "DeMartinez" si sono lasciati per motivi che non sono ancora stati resi noti. Interpellato a Belve su questo argomento, De Martino ha solo precisato che non ci sarebbero tradimenti dietro alla rottura: "Non ho mai avuto relazioni parallele o amanti. Sono per l'esclusività dei sentimenti".

Il 3 ottobre, inoltre, Stefano ha compiuto gli anni e Belen non gli ha fatto gli auguri, non pubblicamente quantomeno. Il napoletano ha festeggiato a cena con gli amici e la nuova fiamma Martina Trivelli in un ristorante di Milano.