Tornano le anticipazioni settimanali di Beautiful relative a ciò che andrà in onda dal 23 al 28 ottobre 2023. In particolare, i fan della soap Tv assisteranno al ritorno di Steffy e Finn a Los Angeles. Proprio Steffy avrà un duro confronto con Li, accusata di non averle detto che Finn era ancora vivo. Dal canto suo, la madre di Finn accuserà Steffy e la sua famiglia di aver messo in pericolo Finn, permettendo a Sheila di rientrare nella sua vita. Come andrà a finire questo duro confronto?

Steffy e Finn tornano a Los Angeles insieme a Taylor e Ridge

Le nuove puntate di Beautiful in onda a partire da lunedì 23 ottobre, riprenderanno dal momento in cui Steffy e Finn si saranno finalmente riuniti dopo mesi da incubo. L'euforia per questo ricongiungimento sarà tanta e Taylor posterà sui social uno scatto di famiglia. Stessa cosa che farà anche Hope, che si immortalerà alla Forrester insieme a Brooke e Deacon. Lo scatto in questione, verrà visto anche da Ridge, che non la prenderà bene. Brooke infatti, gli aveva promesso che non avrebbe più fatto avvicinare Deacon a sé.

Invece, lo scatto mostrerà il contrario. Sarà forse anche per ripicca che Ridge, nella splendida cornice di Monte Carlo, si lascerà andare con Taylor, arrivando a baciarla.

Poco dopo, Finn, Steffy, Ridge e Taylor, prenderanno un volo per fare ritorno a Los Angeles.

Duro faccia faccia tra Steffy e Li

Subito dopo essere atterrati in città, Taylor e Ridge accompagneranno Finn e Steffy alla casa sulla scogliera, dove potranno iniziare di nuovo la loro vita insieme dopo tanti mesi difficili.

Ci saranno però alcun cose da chiarire riguardo al salvataggio di Finn e al fatto che Li Finnegan ha tenuto nascosto a tutti quanti il fatto che Finn era vivo.

Steffy, in particolare, vorrà dei chiarimenti dalla suocera. Le due donne avranno un duro confronto, durante il quale la figlia di Ridge accuserà Li di averla tenuta all'oscuro sulle vere condizioni di Finn. Steffy non si capaciterà di come la suocera abbia continuato a farle credere che Finn era morto, vedendo il dolore che lei provava.

Li rinfaccia a Steffy di aver messo in pericolo Finn, poi le due fanno pace

Dal canto suo, Li cercherà di giustificare il suo comportamento, dicendo a Steffy che non poteva fare altrimenti. Doveva assolutamente tenere Sheila lontana da Finn proprio per poterlo salvare. Non solo, il confronto tra le due donne si farà ancor più acceso nel momento in cui Li Finnegan accuserà in qualche modo Steffy di essere stata la causa di quanto accaduto a Finn. Secondo la tesi di Li infatti, il fatto che i Forrester siano sempre presenti sulle riviste scandalistiche, ha dato modo a Sheila di rientrare nella vita del figlio. Accuse che lasceranno senza parole Steffy.

Alla fine, però, le due donne riusciranno a fare pace, anche grazie all'intervento di Taylor, la quale riuscirà a convincere Steffy a concentrarsi sul fatto che Li è riuscita incredibilmente a salvare la vita a Finn. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti di Beautiful, che si ricorda, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.