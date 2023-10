Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a sabato 14 ottobre, Bill, Liam e Li libereranno Finnegan dalla lunga prigionia di Sheila.

Ridge e Taylor invece saranno in viaggio per Montecarlo e non sapranno che loro genero è in realtà vivo, mentre Deacon dirà alla Hayes che tra loro potrebbe esserci più di un'amicizia.

Liam e Wyatt sono contenti del comportamento tenuto da Bill

Nella puntata di "Beautiful" in onda lunedì 9 ottobre, Liam e Wyatt discuteranno della loro vita privata confrontandosi sul fatto che Bill appare cambiato: non è più l'uomo senza scrupoli di una volta e dedica molto tempo ai propri cari.

Nell'episodio di martedì 10 ottobre, Ridge e Taylor sbrigheranno gli ultimi preparativi prima di partire. I due infatti, dopo avere appreso che Steffy ha scelto di ricoverarsi in una clinica psichiatrica, hanno capito che la cosa migliore da fare è andare da lei. Prima che la dottoressa parta, però, Deacon la andrà a trovare per farle comprendere come tra loro due potrà esserci in futuro qualcosa in più di una semplice amicizia.

Ridge e Taylor pronti ad andare da Steffy a Montecarlo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 11 ottobre, Ridge e Taylor si troveranno in aereo per andare a Montecarlo. I due non vedranno l'ora di poter rivedere la loro amata figlia, anche perché sono consapevoli che dopo il decesso di Finnegan ha avuto un periodo molto complicato.

Intanto il marito della giovane Forrester, che in realtà è vivo, non riuscirà ancora a liberarsi dalla prigionia della madre. Il ragazzo ribadirà all'anziana Carter di lasciarlo andare per poter rivedere la sua famiglia, ma lei si mostrerà refrattaria ad accogliere la richiesta.

Nel frattempo Li si riprenderà e spiegherà sia a Bill che a Liam tutto quello che è successo.

Entrambi gli Spencer verranno così a conoscenza del luogo nel quale Sheila è nascosta e soprattutto che Finnegan non è morto.

I due uomini si adopereranno per raggiungere al più presto l'abitazione della donna, così da poterla fermare definitivamente. Una volta giunti sul posto, riusciranno nell'intento di liberare Finnegan dalla sua prigionia.

Finnegan non vede l'ora di incontrare Steffy

In base agli spoiler della prossima settimana, Bill si attiverà affinché Finnegan possa riabbracciare sua moglie. I due pertanto partiranno con l'aereo privato dell'imprenditore per arrivare il più presto possibile. Il ragazzo proverà a chiamare ripetutamente la moglie, ma non riuscirà a contattarla.