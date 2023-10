Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Beautiful che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere nel 2024. Le trame americane della soap opera segnalano che Deacon cercherà di far riavvicinare Finn e Sheila, mentre le condizioni di salute di Eric Forrester avranno un peggioramento.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Deacon cerca di far riavvicinare Sheila e il figlio

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Deacon farà del suo meglio per mantenere la promessa fatta a Sheila. Farà una mossa audace dopo che prometterà alla donna di aiutarla con Finn.

L'uomo avrà una conversazione importante con il dottore, tanto da sperare di riavvicinarlo a sua madre biologica. Deacon esprimerà tutto il suo sostegno a Sheila (Kimberlin Brown) sostenendo che stia lavorando tanto per cambiare la sua vita dopo il ritorno in libertà. L'uomo spererà che Finn possa dare una nuova possibilità alla madre biologica. Una proposta che non verrà accettata da Finn, che si rifiuterà di avere un rapporto con Sheila.

Finn non vuole fare pace con Sheila

Nelle puntate americane della soap opera, Finn ricorderà a Deacon che è colpa di Sheila se Steffy (Jacqueline MacInnes Woode) e i bambini si siano trasferiti a vivere in Europa. Per questo motivo il dottore non sarà molto contento del tentativo di Deacon di portare pace tra lui e sua madre.

Dimostrerà di non aver nessuna intenzione di approfondire il loro legame.

Hope (Annika Noelle) rimarrà sconvolta a causa di una novità. Potrebbe apprendere che sua padre ha deciso di sposare Sheila. La notizia del prossimo matrimonio tra Deacon e la madre biologica di Finn potrebbe creare non poco scalpore tra i protagonisti della soap opera.

La salute di Eric peggiora sempre di più

Luna, intanto, riceverà un messaggio da parte di un personaggio misterioso. Un parente della ragazza le farà capire di essere contrario alla sua vicinanza con la famiglia Forrester.

Eric, invece, porterà avanti l'organizzazione della sua sfilata di moda, nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute.

L'artrite peggiorerà ancor di più, tanto da far preoccupare Rj. Per questo motivo il ragazzo, appena tornato dall'Europa, sarà messo in una situazione difficile: rivelare o no la verità sulle condizioni di suo nonno a suo padre Ridge (Thorsten Kaye)?

Non resta che attendere le anticipazioni di Beautiful per scoprire come evolverà questa storyline.