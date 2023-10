Durante la giornata di martedì 4 ottobre c'è stato un nuovo confronto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. In serata, la concorrente di Pescara ha raccontato ad alcuni suoi compagni d'avventura del Grande Fratello di essere in imbarazzo per l'atteggiamento opprimente del coinquilino. A tal proposito Heidi ha ammesso di avere l'ansia perché non sa più come dire a Massimiliano di non volere approfondire la conoscenza.

Lo sfogo della concorrente

Heidi ha spesso rifiutato le avances di Massimiliano, sostenendo di non volere andare oltre una semplice amicizia.

Durante la giornata di ieri, la concorrente si è ritrovata a parlare in giardino con Ciro, Lorenzo, Angelica e Valentina e ha affermato di essersi resa conto di avere sottovalutato l'interesse di Varrese. La 25enne non pensava che il coinquilino fosse così attratto nei suoi confronti. A quel punto ha sottolineato che non vuole andare oltre per via della differenza d'età e perché Massimiliano ha già una figlia: "Non me la sento e non voglio".

Successivamente ha riferito di non sapere più come gestire la situazione, perché se rivolge uno sguardo o una parola a Massimiliano quest'ultimo si illude. Heidi facendo una riflessione sulla situazione che si sta creando ha confidato di non essere serena: "Io ci provo a parlare ma lui mi fa i giochetti… è pesante.

Ho l'ansia. Io mi sono rotta, se non rispondo esco io male. Non c'è una via di mezzo…è difficile".

Infine ha spiegato che lontano dai riflettori tutto ciò non sarebbe mai accaduto, perché quando una persona non le piace sparisce dai radar mentre al GF sono costretti a stare insieme 24 ore su 24.

L'ennesimo confronto Varrese-Baci

Nel pomeriggio Massimiliano ha voluto l'ennesimo confronto con Heidi. L'attore ha redarguito la coinquilina per avere parlato con altri compagni d'avventura della loro situazione e ha chiesto di smetterla. In replica la 25enne ha detto di non avere fatto nulla di male e ha ribadito la sua posizione: "Non abbiamo fatto salotto".

Stanca dell'atteggiamento del coinquilino ha affermato: "Io ti ho detto che non abbiamo salotto. Ti ho chiesto scusa per essere stata indelicata in puntata. Ora basta".

Vedere un uomo di 47 anni non accettare svariati no e inseguire una ragazza di 25 anni (che potrebbe essere tranquillamente sua figlia) per tutta la casa chiedendole delle spiegazioni, è una situazione aberrante bisogna fare qualcosa #GrandeFratello #gfpic.twitter.com/kmdvjhV2rI — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 4, 2023

L'indignazione di alcuni telespettatori del GF

L'atteggiamento opprimente di Massimiliano non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Sul social X, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore di Heidi Baci: "Vedere un uomo di 47 anni non accettare svariati no da una ragazza di 25 anni è aberrante".

Un altro ha affermato: "È il momento che qualche autore intervenga".

Un altro utente invece ha sostenuto che la colpa della situazione creata è degli autori e del conduttore perché hanno costruito un film basato sul nulla.