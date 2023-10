Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 6 ottobre, Gulten si appresterà a sposarsi con Cetin, in una cerimonia tradizionale organizzata da Zuleyha per preservare la tradizione creata da Hunkar Yaman. Nel frattempo, Zuleyha leggerà una lettera del padre di Demir, contenente accuse sulla paternità di un figlio, scatenando eventi che cambieranno il destino dei personaggi. Infine, Fekeli scoprirà che Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman senza comprendere il motivo.

Gulten e Cetin celebrano il matrimonio in Terra Amara

Fekeli si troverà di fronte a una scoperta inaspettata e scioccante: verrà a conoscenza del fatto che suo nipote Fikret ha commesso un atto di vandalismo, riducendo in rovina la lapide di Adnan Yaman.

Nonostante tutti i suoi sforzi, non riuscirà a penetrare il mistero delle motivazioni che si celano dietro a questo gesto straordinariamente violento. Nel frattempo, nell'abitazione degli Yaman, i giorni che precedono il matrimonio di Gulten e Cetin saranno pervasi da eccitazione e speranza per il futuro. Questo evento, ormai alle porte, avrà luogo nella sontuosa tenuta di famiglia degli Yaman. Infatti, la cerimonia nuziale sarà parte integrante di una maestosa celebrazione collettiva, concepita e pianificata con cura da Zuleyha, la quale si adopererà con fervore per conservare e tramandare l'antica tradizione che ha avuto origine con la scomparsa di Hunkar Yaman.

Zuleyha scopre una lettera del defunto Adnan Yaman

Intanto, Zuleyha farà una scoperta che cambierà il corso della vita della sua famiglia: troverà e leggerà una lettera misteriosa, il cui autore sarà il padre di Demir. Questa lettera, tenuta segreta per molti anni, conterrà gravi accuse rivolte a una donna, sostenendo che ella abbia mentito sulla paternità di un figlio.

La rivelazione di questa lettera avrà un impatto profondo e duraturo sulla vita di tutti i protagonisti, rivelando segreti rimasti sepolti per tanto tempo.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 5 ottobre, Mujgan decide di fare una visita a Zuleyha per discutere della questione dell'eredità di Yilmaz.

Infatti, risulta che, prima di morire, Yilmaz avesse venduto la maggior parte dei suoi beni per una somma considerevole di 30 milioni di lire, una cifra che ora sembra essersi misteriosamente dissolta nel nulla. Pertanto, Mujgan accusa Zuleyha di averli sottratti e quest'ultima, indignata, la caccia via dalla sua casa. Nel frattempo, Demir viene informato che Umit, il nuovo direttore dell'ospedale, sta cercando un appartamento e decide di offrirle la possibilità di trasferirsi in una villa di sua proprietà.