Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla Rai 3, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di matrice nostrana ideato da Wayne Doyle, inerenti agli episodi che saranno trasmessi lunedì 23 e martedì 24 ottobre, raccontano che Viola Bruni sarà pronta a confessare al marito Eugenio Nicotera di essere innamorata di Damiano Renda. Manuela Cirillo, intanto, vorrà archiviare in via definitiva la sua storia con Niko Poggi, nel frattempo Filippo Sartori farà valere i suoi suggerimenti con Michele Saviani in merito al tono da mettere in campo col pubblico e in radio.

Manuela vorrà lasciarsi alle spalle definitivamente la storia avuta con Niko

Gli spoiler italiani di Un posto al sole, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda su Rai 3 il 23 e 24 ottobre, evidenziano che Manuela si renderà conto come la sua esistenza è divisa soltanto tra studio, bambini e casa, quindi desidererà dare un colpo di spugna alla storia avuta con Niko.

Complice anche la parentesi passionale avuta con Costabile Altieri, Cirillo cercherà quindi di porre definitivamente fine alla sua fissa per il giovane Poggi.

Marina decisa ad andare avanti col suo piano, Roberto prenderà coscienza del suo cambiamento personale

Le trame nostrane della telenovela di Rai 3, in merito agli episodi di lunedì 23 e martedì 24 ottobre, anticipano che Marina Giordano sarà fermamente convinta a portare avanti il suo piano folle nei riguardi di Lara Martinelli.

Filippo, intanto, riuscirà a far aprire gli occhi a Roberto Ferri facendo scorgere all'imprenditore il grande cambiamento personale messo in atto ultimamente dallo stesso.

Sartori, inoltre, farà valere i suoi suggerimenti con Michele in merito al tono da assumere in radio e con il loro pubblico. Alcuni interventi radiofonici degli ascoltatori, però, non si riveleranno sempre di facile gestione.

Viola pronta a rivelare a Eugenio di essere innamorata di Damiano

Dopo un lungo periodo di confusione sentimentale, Viola parrà voler imboccare finalmente la strada maestra della chiarezza amorosa nonché della sincerità col coniuge. A fronte di ciò, la maestra avrà intenzione di confessare a Eugenio di essere innamorata di Damiano.

Renda, allo stesso tempo, farà la sua finta soffiata al clan di Eduardo Sabbiese, con l'ex guardia del corpo che correrà un grosso pericolo. Nel frattempo Manuela sembrerà superare il blocco emotivo legato a Niko.

Riuscirà davvero Cirillo a dimenticare una volta per tutte Poggi?

Michele e Filippo, infine, si troveranno nuovamente a litigare su come gestire il programma radiofonico.