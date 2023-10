Un posto al sole va in onda dal 1996, un record attualmente imbattuto per un prodotto seriale italiano. L'avvicendarsi di tante storie, poste in un arco temporale così ampio, porta inevitabilmente a dover gestire una mole di personaggi immane. Tra figli segreti, cugini, nipoti, amanti, il numero di protagonisti aumenta e diventa impossibile gestirli tutti. Così, quando un personaggio termina la sua esperienza nella soap, viene quasi cancellato dalla memoria degli altri protagonisti.

Ci sono però alcuni casi molto particolari che meritano una menzione, tra questi il più celebre resta sicuramente Elisa, la figlia dimenticata di Raffaele, ma ce n'è un altro, meno noto, che merita di essere ricordato ed è Marco: il fratello segreto di Michele.

Un posto al sole: i personaggi dimenticati

Attualmente Un posto al sole è vicinissimo al traguardo dei 6300 episodi. Ora, tra protagonisti e comprimari, è difficile quantificare quanti personaggi siano passati per la soap opera partenopea, ma siamo nell'ordine delle centinaia. Risulta quindi ampiamente comprensibile che, spesso, ci si dimentichi di qualcuno di loro. Quando si tratta però di parenti stretti dei protagonisti, il discorso cambia. Risulta infatti bizzarro che non vengano mai citati dai loro cari, neanche per una banale telefonata.

Il caso più celebre è quello della figlia di Raffaele, ma c'è un altro personaggio di cui probabilmente solo pochissimi si ricorderanno, ed è Marco (Maximilian Nisi), il fratello di Michele Saviani (Alberto Rossi).

Michele scopre di avere un fratello

Per comprendere meglio questa storia va fatto un brevissimo recap sul passato di Michele. Quest'ultimo era figlio della psicanalista Marisa e di Ettore Martini, che fu ucciso dalla camorra. Tale evento ha segnato la vita di Saviani e lo ha portato poi a occuparsi di giornalismo.

Detto questo, va ricordato che Ettore ebbe anche un figlio di nome Marco da un'altra donna.

Dopo essere venuto a conoscenza dell'esistenza di un fratello segreto, Michele si mise sulle sue tracce, salvo scoprire che era stato rinchiuso in un manicomio.

Un posto al sole: un finale amaro

Michele portò via il fratello dal manicomio e lo ospitò con sé. In seguito gli fece conoscere la sua famiglia, i suoi amici e provò a reinserirlo nella società.

Purtroppo questa storyline non ha un lieto fine. Marco infatti, minacciò con un coltello Marisa per ottenere dei soldi. Il ragazzo però venne fermato e arrestato. Tra le sue ultime parole vi fu l'invito, rivolto a Michele, a dimenticarsi di lui.

A quanto pare Saviani lo prese in parola, dal momento che tale personaggio non è stato più menzionato. Non si sa se si trovi ancora in carcere o in un manicomio, ma sta di fatto che, difficilmente, si sentirà più parlare del fratello segreto di Michele.