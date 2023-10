Dopo aver assistito all'eliminazione di Samira dal Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno cominciato a formulare strane teorie su cosa ci sarebbe dietro a quello che accade nelle puntate in prime time. Letizia, in particolare, si è detta quasi certa del fatto che Beatrice Luzzi avrebbe un qualche tipo di accordo con gli autori perché saprebbe cose in anticipo, probabilmente comunicatele quando passa ore in confessionale.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

A differenza di quello che pensava il pubblico, la crisi in corso tra Beatrice e Garibaldi non è stato l'argomento principale della puntata del Grande Fratello del 19 ottobre.

Lunedì sera, infatti, Alfonso Signorini si è occupato soprattutto del ritiro di Heidi Baci e dei motivi che hanno portato la ragazza ad abbandonare il gioco dopo il confronto con il padre.

L'ormai ex concorrente, però, non è stata ospite della diretta ma è intervenuta solo con una breve lettera nella quale non ha neppure menzionato Massimiliano Varrese e il rapporto che hanno instaurato tra le mura di Cinecittà.

Tra i temi dell'ultimo appuntamento con il reality-show, c'è stato anche l'astio che alcuni abitanti della casa nutrono per Luzzi, amatissima dai telespettatori sin dal debutto.

L'attrice si è scontrata con diversi inquilini, in primis con le due nominate Rosy e Samira.

La teoria della protagonista del Grande Fratello

Quando Alfonso ha ufficializzato l'eliminazione di Samira (ultima nel televoto a quattro di questa settimana), alcuni concorrenti hanno iniziato a formulare insolite teorie sul programma.

Letizia, ad esempio, si è lasciata andare a sospetti e a insinuazioni su accordi che ci sarebbero tra Beatrice e gli autori per creare dinamiche interessanti all'interno della casa.

La fotografa del Grande Fratello, infatti, l'altra notte ha detto: "A me fa strano che lei sapeva che sarebbe venuta mia madre. Prima della sorpresa me lo disse che ci sarebbe stata. Poi dopo si è giustificata dicendo che l'aveva intuito da come ero vestita".

Petris, dunque, sta cominciando a pensare che Luzzi verrebbe informata in anticipo di quello che accadrà nelle puntate in prima serata, il tutto in confronti segretissimi con gli addetti ai lavori.

I dubbi sulla 'regina' del Grande Fratello

"Lei sa tutto, anche perché quando va in confessionale ci sta ore", ha proseguito Letizia nella spiegazione del pensiero che si è fatta su Beatrice e sul ruolo che avrebbe in quest'edizione del Grande Fratello.

Il fatto che l'attrice trascorra molto tempo a colloquio con gli autori, secondo Petris potrebbe essere un indizio a favore della sua teoria: la coinquilina verrebbe informata in anticipo di tutto quello che accadrà in prime time, in modo che possa prepararsi su cosa dire e come rispondere alle critiche che riceve settimanalmente.

"Poi Alfonso Signorini la difende sempre", ha aggiunto la fotografa lamentando un presunto trattamento di favore che Luzzi riceverebbe da parte degli addetti ai lavori sin da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia.

In realtà, i telespettatori hanno un'idea molto diversa e può essere racchiusa nel seguente tweet: "Letizia ha fatto intendere che Beatrice sappia tutto dagli autori. Non si capacitano del fatto che il problema sono loro. Il tutti contro una non paga mai. La bullizzano sempre, come fanno anche con Grecia, ma non ci arrivano".

L'attrice è amatissima dal pubblico e chi lavora per il programma lo sa bene, tant'è che le riserva in ogni puntata un sacco di blocchi e non solo per la frequentazione che ha iniziato con il giovane Giuseppe Garibaldi.