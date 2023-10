Prosegue l'appuntamento con Beautiful su Canale 5 e le anticipazioni della settimana dal 23 al 28 ottobre annunciano nuovi colpi di scena. La felicità per il ritrovamento di Finn e Steffy, e la delusione da parte di Brooke, porteranno Ridge e Taylor a riavvicinarsi. Tra i due ex ci sarà un bacio e tutta la famiglia sarà pronta a tornare a Los Angeles.

Per Steffy arriverà il momento di affrontare Li e chiederle spiegazioni sul suo comportamento, mentre Brooke non sospetterà del malumore del marito.

La foto di Hope manda in crisi Ridge

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che mentre i Forrester saranno a Monte Carlo, Steffy posterà una foto sui social di tutta la sua famiglia.

Nel frattempo anche Hope penserà di fare lo stesso, scattando un selfie in compagnia di Brooke e Deacon. Quando Ridge vedrà la moglie in compagnia del suo ex nonostante le sue raccomandazioni, ne sarà piuttosto deluso.

La felicità di rivedere Finn e Steffy nuovamente insieme sarà troppo forte per Taylor e Ridge, che saranno inaspettatamente vicini e, complice anche la delusione ricevuta da Brooke, Ridge bacerà Taylor. L'episodio sembrerà non turbare particolarmente Ridge, che non si pentirà del suo slancio nei confronti di Taylor. Successivamente tutta la famiglia sarà pronta a tornare a Los Angeles.

Ridge torna da Brooke con Taylor

Le puntate di Beautiful dal 23 al 28 ottobre vedono al centro dei riflettori il ritorno di Ridge, Taylor, Steffy e Finn a casa.

Brooke sarà in ansia per la foto postata dalla figlia e le chiederà di cancellarla sperando che Ridge non l'abbia vista, ma sarà ormai troppo tardi. Deacon, invece, non mollerà e approfittando dell'assenza di Forrester andrà ancora a fare visita a Brooke, che gli dirà chiaramente di non farsi più vedere.

Le paure di Brooke sembreranno svanire quando Ridge si presenterà da lei, anche se in compagnia di Taylor, e la bacerà.

Presto, però, i due affronteranno il discorso della foto di Hope, anche se Ridge sembrerà distratto. Mentre Brooke si illuderà che tutto sia risolto, Forrester ripenserà al bacio con Taylor.

Faccia a faccia tra Steffy e Li: chiarimenti a casa Finnegan

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Taylor non potrà fare a meno di pensare a Ridge e sarà ottimista.

La donna confiderà a Thomas quello che è successo e gli dirà di avere fiducia nel cambiamento.

Nel frattempo per Steffy arriverà il momento di incontrare Li. La madre di Finn si presenterà a casa dei due coniugi e dovrà spiegare alla nuora perché ha nascosto a tutti che Finn era vivo, facendo disperare la sua famiglia.