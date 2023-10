Terra Amara va in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Le anticipazioni della serie turca evidenziano che Zuleyha e la piccola Leyla saranno in terrazza, ma quando Fikret arriverà per parlare con Altun quest'ultima scenderà per dialogare con l'amico lasciando la bimba in custodia di Fadik. La domestica, però, si distrarrà così Leyla non vedendo nessuno intorno a lei gattonerà fino alla ringhiera del balcone, finendo per precipitare di sotto. Fikret e Demir troveranno un punto d'incontro e faranno pace, ma quando Yaman verrà ucciso a consolare Zuleyha ci penserà il cognato.

Sarà così che Fikret inizierà a provare dei sentimenti profondi per Altun.

Fadik si distrae e Leyla gattona fino al balcone precipitando di sotto

Gli spoiler turchi di Terra amara raccontano che, durante la quarta stagione, Zuleyha e la figlia Leyla si troveranno in terrazza, ma arriverà Fikret che avrà in animo di parlare ad Altun, così quest'ultima lascerà la bimba in custodia di Fadik e scenderà a dialogare col cognato.

La domestica, però, sarà vittima di una distrazione e la piccola, non vedendo nessuno intorno a lei, comincerà a gattonare sino alla ringhiera del balcone, sarà così che Leyla precipiterà di sotto.

A causa della rovinosa caduta la bambina sarà priva di coscienza, facendo preoccupare non poco i presenti, Zuleyha in primis, così Fikret e la donna prenderanno Leyla per condurla in ospedale, dove le saranno date le cure delle quali necessita.

Poco dopo i medici rincuoreranno Zuleyha e Fikret, comunicandoli che Leyla è fuori pericolo e non ha riportato lesioni, così complice l'euforia dello scampato pericolo Altun dirà al cognato che è felice che faccia parte della sua vita.

Fikret finisce per invaghirsi di Zuleyha dopo l'assassinio di Demir

Nonostante i reiterati propositi di vendetta contro Demir perseguiti da Fikret, con la complicità dell'ex partner Umit, nelle prossime puntate della terza stagione di Terra amara tra i due fratellastri inizieranno a schiarirsi gli attriti e i due finiranno per fare pace.

Fikret, inoltre, aiuterà Demir a fuggire dalla prigione quando il fratellastro sarà accusato di aver ucciso Sevda, mentre a togliere davvero la vita all'ex amante di Adnan senior sarà sua figlia Umit.

Durante la quarta stagione, infine, il rapporto tra Fikret e Zuleyha cambierà drasticamente, col fratellastro dell'imprenditore che finirà per invaghirsi di Altun.