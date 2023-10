Dopo Anita, un altro concorrente del Grande Fratello è finito al centro dell'attenzione per alcune dichiarazioni su una persona che lavora per il programma. Se la ragazza aveva usato un linguaggio in codice per confidare a Rosy qualcosa che i fan hanno interpretato come un'infatuazione verso un autore, or invece Massimiliano Varrese ha definito "amico" un membro della produzione. Sul web in queste ore qualcuno ipotizza che l'attore riceverebbe un trattamento diverso rispetto agli altri proprio per via di questo presunto rapporto con uno degli addetti ai lavori.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

Chiacchierando con Mirko, Massimiliano si è lasciato sfuggire una frase che ha fatto storcere il naso ad alcuni spettatori del Grande Fratello.

"Un mio amico autore", ha detto Varrese mentre raccontava al coinquilino una storia legata al reality-show. Queste parole sono state intercettate e riproposte sui social da quei fan che pensano che l'attore verrebbe trattato diversamente rispetto alla maggior parte degli abitanti della casa.

A riassumere il parere di una fetta di pubblico, è il seguente tweet: "Per i pochi che avessero ancora dei dubbi, adesso sappiamo perché a lui è riservato un trattamento di favore". "Non siete pagliacci, siete l'intero circo", termina così il messaggio che sui social network ha raccolto centinaia di "like" nel giro di alcune ore.

Le paure dei protagonisti del Grande Fratello

Queste supposizioni di alcuni fan del Grande Fratello, sembrano andare di pari passo con quelle su Anita e sulla "cotta" che si sarebbe presa per uno degli autori. Chiacchierando con Rosy, infatti, la settimana la ragazza ha detto: "Magari a lui dà fastidio di Mirko o di Vittorio.

Poi magari ne parlo domani, anche se lui mi vede sempre in diverse vesti e non è detto che gli piaccio in tutte".

Questo discorso un po' in codice da tanti è stato interpretato come una parziale ammissione di Oliveri sull'infatuazione verso uno degli addetti ai lavori in confessionale, dove tutti i concorrenti si recano ogni giorno per sfogarsi e commentare quello che accade all'interno della casa.

Ovviamente per ora non ci sono conferme di nessun tipo su tale ipotesi dei telespettatori.

Gli aerei per Heidi

A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello, intanto, sul web si sta parlando anche della strana reazione che gli inquilini hanno avuto all'ennesimo aereo che ha sorvolato la casa con un messaggio per Heidi. "L'Italia è con te", è questa la frase che alcuni fan hanno voluto scrivere sullo striscione che è passato sulle mura di Cinecittà il 29 ottobre, a quasi due settimane dal ritiro dal gioco della giovane.

Molti concorrenti si sono chiesti come mai il pubblico continua a mandare messaggi di supporto ad una persona che si è auto eliminata da tempo, e tra loro c'è anche un preoccupato Massimiliano.

Sapendo di essere al televoto con personaggi molti forti (Beatrice, Giuseppe, Valentina e Grecia), l'attore ha riflettuto a voce alta su quanto questi aerei per Heidi rispecchino il parere della gente. "Fuori c'è caos per quella cosa che Grecia ha detto su Max. C'è una fazione bella potente per lei", ha commentato Fiordaliso. "Io non sono tranquillo dopo gli aerei che sono passati", ha chiosato Varrese in merito all'eliminazione che è prevista per stasera nel corso della puntata.