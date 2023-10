In rete sta facendo discutere un discorso che Anita e Rosy hanno fatto nella casa del Grande Fratello. La concorrente bionda ha parlato in codice con la coinquilina, confidandole alcune preoccupazioni su come un uomo potrebbe reagire ai suoi legami con Vittorio e Paolo. Un parere condiviso tra i fan del reality-show, è che la giovane potrebbe essersi infatuata di uno degli autori, tant'è che a un certo punto ha detto "in questi giorni non ci siamo parlati e se domani non mette le canzoni che dico io è così".

Aggiornamenti sui personaggi del GF

Gli attacchi di Varrese a Beatrice nella casa del GF, non sono l'unico spunto di discussione che i concorrenti stanno regalando in questi giorni.

La sera del 25 ottobre, ad esempio, uno strano discorso che ha fatto Anita ha attirato l'attenzione dei telespettatori.

Confidandosi con Rosy in bagno, infatti, la ragazza ha fatto riferimento al gelo che sarebbe calato tra lei e una persona (non un inquilino) nell'ultimo periodo, un allontanamento che potrebbe dipendere dai rapporti che lei sta instaurando con gli altri uomini del cast. Una teoria che stanno sposando molti fan del reality-show, è che Olivieri potrebbe avere un'infatuazione per uno degli autori del programma.

Le parole tra le mura del GF

"Sono film mentali miei, ma magari a lui dà fastidio di Mirko e Vittorio. Ne abbiamo parlato e lui mi vede in qualsiasi veste ogni giorno, quindi non è detto che gli piaccio", ha detto Anita a Rosy senza mai fare il nome del "lui" al quale si stava riferendo.

La cuoca del GF ha consigliato all'amica di non trarre conclusioni affrettate, anche perché questa persona non la sentirebbe da un po'.

"In questi giorni non ci siamo parlati, è vero. Però se domani non mette le mie canzoni, allora è così. Ho la brutta sensazione di non piacergli più", ha ribattuto la bionda concorrente in quello che al pubblico è apparso un vero e proprio dialogo in codice.

Accennando al fatto che quest'uomo misterioso non metterebbe più in diffusione i suoi brani preferiti, Olivieri ha lasciato intendere che al centro dei suoi pensieri non ci sarebbe un coinquilino e neppure un ragazzo fuori dalla casa, ma uno degli addetti ai lavori, in particolare chi si occupa della musica che viene trasmessa tra le mura di Cinecittà.

Il riferimento al cantante Ultimo

"Anita parla in codice con Rosy del suo rapporto con l'autore. Ora capite perché non viene mai richiamata? Lei è protetta", ha sbottato una spettatrice del GF dopo aver ascoltato lo strano discorso tra le due inquiline.

Che Anita possa avere un insolito legame con uno degli addetti ai lavori, lo iniziano a sospettare in molti, anche perché alcune cose che ha detto non sono riconducibili né al suo ex né agli altri abitanti della casa.

Nei giorni scorsi, inoltre, Olivieri ha attirato l'attenzione del pubblico parlando di quello che la legherebbe al cantante Ultimo. Nello spiegare agli altri perché non riesce più ad ascoltare i pezzi dell'artista romano, Anita ha detto che il suo ex Edoardo avrebbe avuto una breve storia con Federica Lelli, la ragazza con cui Niccolò Moriconi ha fatto coppia per tanti anni e che gli ha ispirato molti suoi successi.

La regia del Grande Fratello ha cercato di cambiare inquadratura e chiudendo il microfono dell'inquilina, ma i più attenti hanno fatto in tempo a estrapolare un video nel quale si fa un chiaro riferimento a Ultimo. "Con tutte quelle con cui poteva mettersi, doveva scegliere proprio quella che mi ha rovinato il mio cantante preferito. Ora lui sta con una che mi piace molto di più (Jacqueline Luna Di Giacomo, ndr), ma il mio ex con Lelli ci è stato quattro o cinque mesi", ha detto Anita prima che gli addetti ai lavori spostassero l'attenzione degli spettatori su altro.