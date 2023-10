Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma nel corso delle prossime settimane su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Matteo Portelli, il quale finirà per perdere la testa per la giovane e affascinante Maria. Spazio anche alle novità legate alle vicende ci casa Colombo, dato che Stefania tornerà in città dopo un lungo periodo di assenza e non passerà affatto inosservata.

Matteo pazzo di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste su Rai 1, rivelano che Matteo entrerà a far parte del team del grande magazzino milanese gestito e capitanato da Vittorio Conti.

Il fratellastro di Marcello riuscirà subito a inserirsi nel migliore dei modi all'interno del grande magazzino e ciò gli permetterà di stare in contatto diretto con la giovane e affascinante Maria.

La giovane stilista, infatti, resterà ammaliata dalla presenza del contabile (interpretato dall'attore Danilo D'Agostino) e ben presto si renderà conto di essere in forte crisi, tanto da mettere in discussione la sua relazione a distanza con Vito Lamantia, che continua a rimanere in Australia, dove sta portando avanti i suoi impegni lavorativi.

Matteo si innamora di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Il colpo di scena, però, non tarderà ad arrivare: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 di questo autunno, rivelano che ben presto Matteo si renderà conto di provare un forte sentimento nei confronti di Maria.

Il giovane Portelli, infatti, non potrà nascondere il trasporto che sente nei confronti della stilista del grande magazzino milanese.

Per tale motivo, quindi, Matteo confesserà anche alla sua mamma quanto Maria sia una persona importante per lui e, pur consapevole della sua situazione sentimentale, deciderà di darsi da fare per provare a conquistare il cuore della ragazza.

Il ritorno in città di Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa degli sviluppi sulle vicende di Maria, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Stefania.

Dopo un lungo periodo di assenza, in seguito al trasferimento in America, ecco che la giovane Colombo tornerà in città.

La sua presenza non passerà inosservata, dato che il rientro a Milano di Stefania sarà legato a un importantissimo evento che si svolgerà a Milano.