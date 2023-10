Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alle puntate che saranno trasmesse lunedì 16 e martedì 17 ottobre su Rai 1, rivelano che ci sarà aria di insoddisfazione nel rapporto tra Alfredo Persico e Irene Cipriani, per via delle lamentele e dei capricci di quest’ultima. Un periodo un po’ teso arriverà anche per la coppia formata da Flora Gentile Ravasi e Umberto Guarnieri. Anche Vittorio Conti non sarà molto soddisfatto di avere Marcello Barbieri tra gli affari del suo Paradiso delle signore. Intanto Matteo Portelli inizierà la sua settimana di prova come ragioniere del Paradiso delle signore, ma alla capo commessa Cipriani non sfuggirà il suo interesse nei confronti di Maria Puglisi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8, puntata del 16 ottobre: Irene insoddisfatta

Nella ventottesima puntata de Il Paradiso delle signore, in programma lunedì 16 ottobre su Rai 1, Marcello soffrirà per l’assenza di Adelaide. Nonostante il cuore in frantumi, il giovane Barbieri cercherà di farsi forza per affrontare la nuova settimana. Nel frattempo Flora e Umberto si godranno la loro nuova vita di coppia a Villa Guarnieri. Matteo, invece, inizierà la sua settimana di prova come contabile al grande magazzino milanese e la sua presenza susciterà la curiosità delle Veneri.

Il console giapponese si presenterà alla Galleria Milano Moda per fare un’offerta imperdibile ai soci di questa boutique.

Irene, intanto, inizierà a sentirsi insoddisfatta per le iniziative di Alfredo e Salvatore Amato cercherà in tutti i modi di spiegarlo all’amico.

Il Paradiso delle signore 8, anticipazioni di martedì 17 ottobre: Armando dà un consiglio ad Alfredo

Nella ventinovesima puntata della soap pomeridiana di Rai 1, in onda martedì 17 ottobre, la capo commessa Cipriani inizierà a capire che il contabile Matteo nutre un profondo sentimento nei confronti di Maria.

Intanto nel magazzino Alfredo confiderà ad Armando di non riuscire più a soddisfare le esigenze e i capricci della sua compagna Irene. A questo punto Armando consiglierà al suo dipendente di confrontarsi con Irene e di parlare a cuore aperto.

Matilde e Tancredi sempre più complici, Vittorio Conti infastidito da Marcello

Dopo aver concluso alla grande la collaborazione con il console del Giappone, Matilde e Tancredi brinderanno al successo della loro Galleria Milano Moda.

Mentre i due coniugi vedranno crescere la sintonia e la complicità nel loro rapporto matrimoniale, Flora e Umberto si avvieranno a vivere un periodo carico di tensione.

La giovane stilista della Galleria Milano Moda si renderà conto che andare a vivere a Villa Guarnieri non è stata una buona idea, perché il fantasma di Adelaide continua a intromettersi tra lei e il suo promesso sposo. Anche al Paradiso delle signore si respirerà un’aria un po’ tesa: Vittorio Conti sarà infastidito dalle continue intromissioni di Marcello negli affari.