L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 continua su Rai 1 con le anticipazioni di venerdì 27 ottobre ad annunciare grandi emozioni.

Matilde annuncerà infatti a sorpresa la sua decisione di affittare i terreni dell'azienda di famiglia ai Colombo e più tardi si troverà pericolosamente vicina a Vittorio. Nel frattempo, Matteo sarà vittima di una rapina mentre si sta recando in banca con una valigetta piena di denaro, solo la prontezza di Marcello eviterà il peggio. Sarà un giorno emozionante infine anche per Concetta che inizierà il suo lavoro al Paradiso accolta da una sorpresa da parte delle figlie e di Delia.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8: la proposta di Matilde per Ezio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 raccontano che nella puntata in onda venerdì 27 ottobre per Matilde arriverà il momento di prendere una decisione molto importante che potrebbe incrinare il rapporto con Tancredi. La donna, infatti, senza avvisare suo marito, annuncerà la sua intenzione di affittare alla ditta Colombo i terreni su cui sorgeva il vecchio mobilificio. Per Gloria ed Ezio potrebbe rappresentare una soluzione al loro problema, ma i due coniugi preferiranno pensarci bene prima di dare una loro risposta in merito. Nel frattempo, Vittorio Conti si ritroverà pericolosamente vicino a Matilde: sarà l'occasione giusta per far scoppiare nuovamente la passione?

Lo sgarbo di Tancredi alla moglie - prende una decisione senza consultarla e di fatto scavalcandola - non sarà facilmente perdonato da Matilde che potrebbe volersi vendicare.

Spoiler puntata di venerdì 27 ottobre: il fratello di Marcello vittima di una rapina

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 che andrà in onda venerdì 27 ottobre si concentrerà anche sulla storia di Matteo.

Il giovane contabile sarà impegnato a trasportare una valigetta di denaro in banca per versare una somma sul conto del grande magazzino, quando subirà una rapina. Matteo rischierà di trovarsi da solo in una pessima situazione, ma l'intervento di Marcello riuscirà ad evitare il peggio. Non è ancora chiaro se si tratti di un caso o se invece lo strozzino che sta minacciando il giovane passerà alle maniere forti, ma Matteo riuscirà comunque a cavarsela.

Concetta pronta per la sua nuova avventura nella città di Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano poi delle novità anche per Concetta. La madre di Maria Puglisi infatti, prenderà servizio con il suo primo giorno di lavoro in Atelier. Ad accoglierla, la donna troverà un ambiente affettuoso e ci sarà anche una gradita sorpresa da parte di Agata, Maria e Delia che servirà da spinta per questa nuova avventura in una città sconosciuta per Concetta.