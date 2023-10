Prosegue la concorrenza tra Il Paradiso delle Signore e la Galleria Milano Moda a suon di inganni e sabotaggi da parte di Umberto Guarnieri. Nelle puntate della soap in onda su Rai 1 dal 23 al 27 ottobre 2023 il commendatore farà saltare un accordo che salverebbe la fabbrica di Ezio e Gloria, tornati a Milano su richiesta di Vittorio. Inaspettatamente, sarà Matilde a trovare una soluzione. Il suo coinvolgimento, tuttavia, la farà pericolosamente riavvicinare a Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 ottobre: Ezio e Gloria tornano a Milano

Nelle puntate de Il Paradiso in onda dal 23 al 27 ottobre 2023 Ezio e Gloria torneranno a Milano e si recheranno al Paradiso delle signore. Qui li accoglieranno tutti con immenso affetto. Insieme a Vittorio, i coniugi Colombo dovranno trovare un modo per salvare i tessuti della loro fabbrica. Nel frattempo Conti assumerà ufficialmente Matteo come nuovo contabile del grande magazzino. Quest'ultimo, intanto, riceverà delle nuove minacce dall'usuraio Renato Mancino. Il giovane penserà di aver trovato un modo per pagare i suoi debiti, ma per farlo dovrebbe mettere a rischio Il Paradiso. Matilde continuerà a provare un forte risentimento verso Tancredi che l'avrà scavalcata nell'incontro con il Console giapponese prendendo al suo posto una decisione importante.

Trame Il Paradiso delle signore 8 dal 23 al 27 ottobre: Umberto intralcia i coniugi Colombo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 in programma su Rai 1 dal 23 a 27 ottobre 2023 rivelano che Maria riconoscerà di avere troppo lavoro in atelier e chiederà alla madre Concetta di venire a lavorare come sarta. Nel frattempo, Matilde apprenderà che Ezio e Gloria staranno passando un momento delicato con la fabbrica e Umberto ne approfitterà per metterli in difficoltà.

Al grande magazzino, intanto, Marcello cercherà di trovare una soluzione per salvare i tessuti. Il giovane troverà un imprenditore disposto a vendere i suoi terreni ai coniugi Colombo. Tuttavia, a causa di Guarnieri, all'ultimo minuto l'accordo salterà, poiché il proprietario dei terreni chiederà una cifra più alta di quella pattuita con Barbieri.

Inaspettatamente, sarà Matilde a trovare la soluzione che potrebbe salvare la fabbrica.

Matilde e Vittorio si riavvicinano: Il Paradiso delle signore 8 puntate 23-27 ottobre

Anche Agata, come la sorella Maria, ha talento nel disegnare abiti. Delia farà vedere a Roberto Landi dei bozzetti della giovane siciliana e il pubblicitario ne rimarrà colpito. Matilde comunicherà al marito Tancredi di aver deciso di affittare a Gloria ed Ezio i terreni su cui sorge il vecchio mobilificio Frigerio. Successivamente, la donna farà la proposta ai Colombo. Intanto, Concetta accetterà di lavorare nella sartoria del Paradiso delle signore. Le figlie, per l'occasione, le faranno una sorpresa. Vittorio e Matilde, nel frattempo, collaboreranno per risolvere la questione della fabbrica Colombo. L'affiatamento li porterà a ravvicinarsi. Matteo, invece, subirà un tentativo di rapina mentre si starà recando in banca. Fortunatamente, Marcello arriverà in suo soccorso.