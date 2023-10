L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata di mercoledì 18 ottobre raccontano che Vittorio aiuterà Matilde nella creazione dello slogan pubblicitario per la Camera di Commercio. Inoltre la rottura tra Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà motivo di soddisfazione per il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), invece, avranno un alterco durante l'organizzazione di una serata di gala al Circolo, intanto Maria Puglisi (Chiara Russo) proverà a far desistere Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) dal proposito di lasciare il lavoro al Paradiso delle signore.

La rottura tra Marcello e Adelaide riempirà di soddisfazione Umberto

Le trame della soap opera targata Rai, in merito all'episodio del 18 ottobre, rivelano che Umberto verrà a sapere che la nobile Adelaide, prima della partenza alla volta di Ginevra, ha deciso di troncare la relazione sentimentale con l'oramai ex partner Marcello.

Tale notizia sarà fonte di grande soddisfazione per il padre di Marta (Gloria Radulescu).

La collaborazione tra il Console giapponese e Galleria Milano Moda necessiterà di uno slogan, con tanto di campagna promozionale, per la Camera di Commercio. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), nonostante la concorrenza tra i due atelier di moda, offrirà il suo aiuto a Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) per la realizzazione della campagna di promozione in questione.

Matteo vorrebbe lasciare l'impiego al Paradiso delle signore, Maria proverà a dissuaderlo

Stando alle anticipazioni de Paradiso delle signore per la puntata del 18 ottobre, ci sarà un evento al Circolo da organizzare, così Flora e Fiorenza si metteranno di impegno per creare una serata magnifica per i soci.

Peccato, però, che questa organizzazione sarà motivo di qualche attrito tra la cugina di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e la partner di Umberto.

Voglioso di soddisfare ogni richiesta della sua dolce metà, Alfredo Perico (Gabriele Anagni) finirà per convincersi che dovrà fare tutto il possibile per regalare a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) qualunque cosa desideri.

La scoperta che il fratellastro Marcello si trova al timone del Paradiso delle signore, grazie alle quote che gli ha affidato Adelaide, continuerà a turbare non poco Matteo, il quale inizierà seriamente a pensare di lasciare l'impiego alla boutique milanese.

Conscia della voglia di andarsene dal Paradiso, infine, Maria proverà a far cambiare idea a Portelli.