Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, in merito all'episodio di martedì 7 novembre, evidenziano il periodo sofferente che vivrà Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Il ragazzo confesserà al socio e amico Salvatore Amato (Emanuel Caserio) di star male per la mancanza della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Intanto in atelier Alfredo Perico (Gabriele Anagni) organizzerà una serata speciale per Irene Cipriani (Francesca Del Fa) al Circolo, mentre Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) chiederà a Maria Puglisi (Chiara Russo) delucidazioni in merito al suo atteggiamento scostante.

Intanto la ragazza avrà altri problemi da affrontare, visto che Vito Lamantia (Elia Tedesco) tornerà a Milano a sorpresa dall'Australia.

Gloria ed Ezio chiedono annunciano la loro promessa di matrimonio

Gloria Moreau (Lara Komar) e Teresio Colombo (Massimo Poggio) annunceranno la loro volontà di sposarsi nuovamente, così i coniugi chiederanno a Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) se abbiano il piacere di essere i loro testimoni.

Irene non rimarrà per niente indifferente quando incontrerà per la prima volta un ragazzo che porta il nome di Leonardo Crespi. Intanto il suo fidanzato Alfredo sarà intento a organizzare per la sua dolce metà una speciale serata romantica al Circolo.

Marcello rivela a Salvo di sentire la mancanza della contessa

Tancredi (Flavio Parenti) continuerà a portare avanti il suo piano per allontanare Vittorio e Matilde. Per portarlo a compimento ha intenzione di acquistare la Tessuti Colombo tramite un prestanome. In soccorso del fratello di Marco (Moisé Curia) arriverà il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), che gli proporrà di usare il consorte di Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) come prestanome.

Allettato dall'idea del socio, Tancredi incontrerà Fiorenza per avanzarle la proposta.

Marcello, a seguito della partenza di Adelaide per Ginevra per stare accanto alla figlia, inizierà ad accusare la mancanza della contessa, così avvertirà la necessità di rivelare all'amico Salvatore di soffrire per l'assenza della nobile Di Sant'Erasmo.

Matteo, non comprendendo il perché dell'incostanza di Maria nei suoi riguardi, le chiederà spiegazioni. Nel bel mezzo di un caos sentimentale non indifferente da parte della giovane Puglisi, a rendere tutto ancora più complesso ci sarà anche il ritorno dall'Australia di Vito.