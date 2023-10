Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 8 e le anticipazioni di lunedì 6 novembre annunciano che in primo piano ci sarà Alfredo che sembrerà molto stanco agli occhi di Armando e gli nasconderà qualcosa. Il capo magazziniere proverà a parlare con il suo amico, ma lui non si confiderà. Nel frattempo Matteo proverà invano a parlare con Maria ma presto dovrà affrontare un altro problema. Il fratello di Marcello sarà minacciato di nuovo da Mancino che questa volta tirerà in ballo la signorina Puglisi. Ezio, invece, sorprenderà sua moglie con un gesto eclatante e Agata sarà sempre più attratta da Roberto.

Infine, Tancredi progetterà di comprare la Tessuti Colombo usando un prestanome e Umberto lo aiuterà.

Il Paradiso delle signore 8: lo strano atteggiamento di Alfredo

Le anticipazioni raccontano che Alfredo sarà sempre più stanco e distratto. Il fidanzato di Irene nasconderà qualcosa ai suoi amici e il suo atteggiamento farà preoccupare Armando. Ferraris proverà a parlargli per capire cosa sta succedendo, ma Alfredo non si sbilancerà. Non si esclude che la causa della stanchezza di Alfredo possa essere il fatto che il giovane svolga due lavori per riuscire a fare delle costose sorprese a Irene. La venere bionda, intanto, farà di tutto per impedire a Matteo di parlare con Maria e grazie alla sua tenacia riuscirà nel suo intento.

Anticipazioni puntata di lunedì 6 novembre: Mancino crudele con Matteo

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 vedrà al centro dei riflettori Matteo che sarà nuovamente vittima dei ricatti di Mancino. Questa volta il malvivente userà anche il nome di Maria per spaventare il contabile, avendo capito che si tratta di un suo punto debole.

Nel frattempo, Agata lavorerà a stretto contatto con Roberto e questo porterà la ragazza a sentirsi ancora più attratta dal pubblicitario. Per Ezio e Gloria, invece, arriverà un momento molto emozionante perché Colombo farà un gesto eclatante nei confronti di sua moglie. Ezio si renderà conto di quanto Gloria sia importante per la sua vita e sarà deciso a dimostrarglielo in grande.

Il piano di Tancredi per allontanare Matilde da Vittorio

Tancredi continuerà ad essere molto geloso di Vittorio e Matilde, uniti per l'affare della Tessuti Colombo. Per allontanare definitivamente sua moglie da Conti, l'uomo avrà un'idea piuttosto crudele. Conoscendo la difficoltà della ditta di Ezio, Tancredi progetterà di acquistarla usando un prestanome. Nell'impresa, Di Sant'Erasmo potrà contare sull'aiuto di Umberto che non desidera altro che annientare la concorrenza.