In Terra Amara Züleyha dovrà seppellire per la terza volta l'uomo che ama. Dopo Yilmaz e Demir, si recherà a Smirne per i funerali di Hakan. Lui darà la sua vita per salvare proprio quella di Züleyha, vittima di un attentato armato per mano di Betül. La ragazza faticherà a dire nuovamente addio a un suo amore, ma Fikret le starà accanto in ogni istante.

Betül uccide Hakan

Betül, la figlia di Sermin, è ambiziosa proprio come la madre, per questo si porrà come obiettivo quello di far fuori Züleyha. Per sbarazzarsene per sempre vorrà ucciderla, ma dovrà fare i conti con "l'angelo custode" della ragazza: Hakan.

Quando Betül si presenterà al cospetto di Züleyha le punterà una pistola contro e farà partire un colpo, ma Hakan le farà da scudo, così si prenderà lui il colpo in pieno petto. Ci sarà una disperata corsa in ospedale, ma Hakan perderà molto sangue e ogni tentativo di salvarlo sarà vano.

Züleyha e Fikret accompagnano il feretro di Hakan a Smirne

Züleyha perderà nuovamente un altro amore della sua vita. Dopo Yilmaz e Demir si ritroverà a seppellire non solo la sua dolce metà, ma anche il suo futuro felice, ma per lei purtroppo non sarà una novità.

Hakan non verrà seppellito a Çukurova, verrà portato nella sua città d'origine: Smirne. Züleyha non ci andrà da sola, ad accompagnarla ci sarà Fikret.

Insieme aspetteranno che il carro funebre con il feretro di Hakan arrivi a Villa Yaman, per poi proseguire il viaggio verso Smirne. Per Züleyha sarà doloroso affrontare questo viaggio, ma per fortuna Fikret le darà il giusto appoggio.

Hakan riposerà accanto al fratello e alla sorella

Züleyha arriverà in cimitero e ad attendere il feretro ci sarà un piccolo gruppo di amici e familiari di Hakan, che farà subito le condoglianze a Züleyha, soprattutto dopo averla vista molto addolorata.

Hakan riposerà vicino al fratello Erkan, l'uomo ucciso accidentalmente da Fekeli in un incidente stradale, e la sorella Hülya, l'ex di Demir rimasta paraplegica dopo che ha provato a togliersi la vita proprio perché il suo ex fidanzato l'aveva lasciata.

Züleyha disperata per la perdita di Hakan: 'Quanto vorrei che non fosse mai successo'

Züleyha si lascerà andare a un pianto sconsolato davanti alla fredda lapide di legno con su scritto solo il nome di Hakan: "Vorrei che la tua morte fosse una bugia amore mio, riposa in pace insieme a tua sorella".

Fikret proverà a consolarla e le dirà che anche se Hakan era un suo nemico, è veramente dispiaciuto per ciò che sta passando Züleyha. La ragazza accoglierà con affetto le parole di Fikret, ma non potrà fare a meno di pensare alla morte di Hakan: "Quanto vorrei che non fosse mai successo". Ora alla ragazza non resterà che riprendere la sua vita insieme ai suoi figli, in più vorrà scovare Betül, che per sfuggire alla polizia per l'omicidio commesso se la darà a gambe levate.