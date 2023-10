Ci saranno ancora tanti colpi di scena in Un posto al sole per quanto riguarda Lara e il suo piano ormai fallito di far credere a Roberto che Tommaso sia suo figlio. Le anticipazioni degli episodi dal 9 al 13 ottobre raccontano che Lara farà un ultimo e disperato tentativo con Roberto prima di darsi alla fuga. Ormai la sua posizione è indifendibile e la polizia non ci metterebbe nulla ad arrestarla. Tuttavia, la situazione si ribalterà ancora una volta dopo che Lara, decisa a non perdere la sua partita, minaccerà Ferri e Marina, che rischieranno di perdere per sempre Tommaso.

Un posto al sole, anticipazioni 9-13 ottobre 2023: Lara tenta di uccidere Marina

Roberto ha ormai scoperto tutto e sta cercando di tenersi buona Ida a Palazzo Palladini, nonostante la reticenza di Marina, che mal sopporta la sua presenza e le sue pretese. Tuttavia, nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 9 al 13 ottobre, Marina dovrà ricredersi per forza di cose sulla mamma di Tommaso.

Già, perché Lara, ostinata fino all'ultimo a non arrendersi, tenterà di fare del male a Marina, che sarà in pericolo di vita. Ma ecco che Ida salva la vita a Marina con un gesto coraggioso che farà sentire Lara ancora più sola, ormai abbandonata anche dalla sua unica alleata.

Anticipazioni Un posto al sole 9-13 ottobre: il gesto disperato di Lara

Dopo la follia di Lara, Marina e Ida si avvicineranno molto e capiranno che il loro obiettivo comune è quello di far stare bene Tommaso. Dunque, da nemiche, diventeranno alleate e unite nel tentativo di assicurare Lara alla giustizia per tutti i suoi crimini.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Lara non si perderà d'animo nemmeno quando Ida le volterà le spalle una volta per tutte. Ormai in preda alla confusione, Martinelli tenterà un ultimo disperato gesto con Roberto prima di fuggire. Non sa però che cosa la aspetta.

Puntate e anticipazioni Un posto al sole al 13 ottobre: Roberto ha un asso nella manica

Il gesto di Lara sarà inutile, perché Ferri ha un asso nella manica che non si aspetta minimamente. Ma la faccenda non si chiuderà qui.

Nelle puntate di ottobre della soap Un posto al sole in onda a ottobre su Rai 3, Lara non smetterà di essere un peso per Roberto e Marina, dopo che minaccerà di dire tutta la verità su Tommaso.

Se la storia di Tommy venisse a galla, a pagarne le conseguenze sarebbero anche Marina e Roberto, complici di fatto di un reato.