Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 10 ottobre, Vittorio telefonerà a Vito per chiedergli di tornare in atelier. Intanto, Delia confesserà a Clara un segreto importante, mentre Salvo farà una scoperta su Matteo e la comunicherà a Marcello. Successivamente, Adelaide annuncerà un trasferimento a Ginevra per incontrare sua figlia Odile. Nel frattempo, un evento inaspettato tra Flora e la Contessa porterà quest'ultima a prendere una decisione importante su Villa Guarnieri.

Vittorio telefona Vito per chiedergli di tornare al Paradiso

Delia, in un momento di intimità e confidenza, si aprirà con Clara e condividerà un segreto che ha custodito a lungo: conosceva il cliente maschile che, nella giornata precedente, ha rifiutato di servire. Delia non si limiterà a rivelare questo segreto, ma svelerà anche i dettagli di ciò che è effettivamente accaduto con quell'uomo e del motivo per cui provi tanto rancore e malessere nei suoi confronti. Intanto, Vittorio sentirà telefonicamente il contabile Lamantia per chiedergli di tornare al Paradiso, ma quest'ultimo gli confiderà di non poter tornare a breve nel capoluogo lombardo a causa di impegni che continuano a trattenerlo nelle proprie aziende australiane.

Maria scopre che Vito non può tornare a breve a Milano

Nel frattempo, Maria riceverà da Vittorio una notizia che scuoterà il suo mondo: Vito non potrà fare ritorno a Milano nel breve termine. Questo annuncio avrà un impatto significativo sulla vita di Maria e solleverà una serie di domande sul futuro e sulle scelte da compiere in merito alla loro situazione sentimentale, soprattutto vista la vicinanza con Matteo.

Nel frattempo, Salvo farà una scoperta rilevante quando si renderà conto che Matteo sta attivamente cercando lavoro. Questa informazione sarà prontamente condivisa con Marcello, il fratello del giovane ragazzo arrivato a Milano recentemente.

Adelaide si trasferisce a Ginevra e sorprende Flora

Parallelamente, Adelaide prenderà una decisione che lascerà Marcello turbato: annuncerà il suo progetto di trasferirsi a Ginevra per incontrare sua figlia Odile e di trattenersi per un lungo periodo.

Questa notizia getterà un'ombra di incertezza sul destino del loro rapporto e costringerà entrambi a confrontarsi con il futuro incerto della loro situazione sentimentale. Tuttavia, il colpo di scena più imprevedibile avverrà tra Flora e la Contessa Adelaide. Questo incontro avrà conseguenze che nessuno dei personaggi avrebbe mai previsto e porterà la nobildonna di Sant'Erasmo a prendere una decisione di grande portata riguardo a Villa Guarnieri, influenzando profondamente il corso degli eventi ne il Paradiso delle Signore.