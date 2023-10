Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Zuleyha nei confronti di Demir.

Dopo il ritorno di fiamma tra i due, la ragazza scoprirà che Demir l'ha tradita con Umit e a quel punto non si farà scrupoli a punirlo.

Spazio anche alle vicende di Sevda, la quale sarà vittima della perfidia di Umit e finirà per perdere la vita.

Zuleyha scopre i tradimenti di Demir: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha farà i conti con una amara scoperta che la metterà a dura prova.

Perché la donna affronterà la vendetta di Umit e tramite Mujgan scoprirà che Demir l'ha tradita e pure diverse volte.

Zuleyha scoprirà di essere stata ingannata dal padre di sua figlia e non la prenderà per niente bene.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5 rivelano che Zuleyha deciderà di ascoltare la versione dei fatti di Demir per metterlo alle strette e inchiodarlo.

Zuleyha caccia via Demir: anticipazioni Terra amara

La donna resterà spiazzata dall'ammissione del tradimento e, senza pensarci su due volte, deciderà di cacciarlo via dalla tenuta Yaman, chiedendogli di non farsi più vedere.

Insomma, Zuleyha intenderà chiudere per sempre questo rapporto e non corrà più avere nulla a che fare con il ricco Yaman, amareggiata dai tradimenti con Umit.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Sevda.

La donna scoprirà che Umit è sua figlia e, quando si renderà conto che la ragazza ha perso completamente la testa per Demir, deciderà di intervenire in prima persona per evitare il peggio.

Sevda viene uccisa: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Perché Umit si renderà conto di non avere chance con Demir e a quel punto deciderà di reagire a modo suo, al punto da mettere a repentaglio la vita stessa dell'uomo.

Umit si presenterà davanti a lui con un'arma da fuoco e senza pensarci due volte si dirà pronto a sparargli.

Sevda, preoccupatissima per la situazione, deciderà di intervenire in prima persona e si metterà in mezzo per evitare la tragedia.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la donna si beccherà quel colpo di arma da fuoco che poi si rivelerà fatale e per lei non ci sarà nulla da fare. Sevda morirà tra le braccia di Demir, che non potrà nascondere la sua desolazione e l'immensa disperazione per la morte della donna che gli ha fatto da "seconda mamma".