Secondo le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia nelle prossime puntate Rasit e Fadik riusciranno a diventare marito e moglie, ma ben presto verrà a galla un'amara verità. Durante la festa di nozze organizzata da Zuleyha e Demir, una donna con un bimbo in braccio si presenterà alla villa, affermando di essere la moglie di Rasit, il quale a questo punto verrà accusato di bigamia. Demir sarà infuriato e non potrà fare a meno che cacciare il tuttofare dalla tenuta, mentre Fadik cadrà in preda alla disperazione.

Rasit e Fadik si sposano in gran segreto: spoiler di Terra amara

Prossimamente Rasit chiederà di nuovo in sposa Fadik, convincendola a celebrare il loro matrimonio unicamente in municipio, senza invitare nessuno. La domestica accetterà e dopo che sarà ufficialmente la moglie di Rasit tornerà alla villa, annunciando a tutti la lieta notizia.

Zuleyha e Gulten chiederanno alla domestica il motivo delle nozze celebrate in segreto e lei addurrà come motivazione la propria intenzione di non pesare economicamente di nuovo sugli Yaman dopo che la prima cerimonia era andata a monte.

Una volta messi al corrente, Demir e Zuleyha decideranno comunque di organizzare una festa per celebrare l'unione di Fadik e Rasit.

Nel bel mezzo dei festeggiamenti, che sembreranno procedere inizialmente nel migliore dei modi, improvvisamente una donna con un bimbo piccolo in mano si presenterà alla villa e - dopo aver lanciato la foto del fidanzamento dei due novelli sposi - maledirà Rasit per averla sposata dal punto di vista religioso e poi lasciata a crescere un figlio da sola.

Insomma, sarà ben chiaro che il tuttofare avrà tenuto nascosto a tutti di avere già una famiglia.

Fadik brucia il suo abito da sposa: anticipazioni turche di Terra amara

Fadik resterà allibita e senza parole davanti a questa novità: la domestica non solo non sapeva che Fadik era già sposato, ma neanche che era padre di un bambino.

La ragazza pertanto fuggirà via, mentre Demir picchierà Rasit e poi lo costringerà ad abbandonare immediatamente la tenuta Yaman senza farsi più rivedere. Nel frattempo Fadik non vorrà sentire ragioni e non avrà alcuna intenzione di perdonare Rasit per tutte le bugie e come una furia deciderà di bruciare il suo abito da sposa.

Cosa deciderà di fare a questo punto Fadik? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.