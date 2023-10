Domenica 8 ottobre, Giuseppe Garibaldi si è ritrovato in giardino a parlare con Massimiliano Varrese e Ciro Petrone. A un certo punto il concorrente originario di Santa Cristina d'Aspromonte ha rivelato di essersi avvicinato a Beatrice Luzzi per strategia: il suo intento sarebbe quello di far ingelosire Samira Lui. A spezzare una lancia a favore di Beatrice ci ha pensato Varrese, secondo lui la coinquilina potrebbe rimanerci molto male nel sentire ciò che è stato detto.

Le parole di Garibaldi

Nel corso dell'ottava puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è occupato del feeling tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Nei giorni seguenti tra i due è scoccato anche il primo bacio.

Tuttavia una confidenza del concorrente calabrese sembrerebbe rimettere tutto un gioco. Mentre Luzzi ha commentato con stupore ciò che le sta accadendo all'interno della casa di Cinecittà, Garibaldi ha detto a Massimiliano Varrese e Ciro Petrone di avere messo in atto una strategia: il concorrente ha lasciato intendere di essersi avvicinato alla coinquilina solo ed esclusivamente per far ingelosire Samira.

In principio Garibaldi aveva ammesso di essere interessato a Lui ma aveva preferito fare un passo indietro, perché la showgirl è entrata nel programma fidanzata.

Cioè fatemi capire praticamente Garibaldi ha ammesso che sta facendo ingelosire Samira e il guru tenta di difendere Bea che ci tiene davvero?

Quel bacio di ieri sera ha risvegliato sul serio la dinamica pezzi di cuore tra i Matrix #grandefratello pic.twitter.com/gshoekio0Y — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) October 8, 2023

Varrese sorprende su Luzzi

Dopo avere ascoltato il discorso di Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese ha spiazzato i suoi compagni d'avventura spezzando una lancia a favore di Beatrice Luzzi: "Secondo me prende una tranvata".

L'attore ha spiegato che all'inizio Luzzi si era avvicinata a Garibaldi per gioco, ma ora sembra essere veramente infatuata. Inoltre ha sottolineato che per lei non deve essere facile esporsi visto che a casa ci sono i figli che la guardano.

Nel momento in cui Petrone ha sostenuto che Luzzi sapeva a cosa andava incontro partecipando a un programma in cui viene ripresa 24 ore su 24, Varrese ha aggiunto: "A lei piace, non sta facendo nulla di male".

Utenti indignati per la strategia di Garibaldi

La conversazione tra i concorrenti non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Sul social X, moltissimi utenti si sono detti indignati per quanto detto da Garibaldi: "Tranquillo Giuseppe, quando sarai al televoto ti butteremo fuori dal gioco". Un altro utente ha sostenuto di non avere mai creduto nel comportamento del 30enne calabrese, visto che ha sempre detto di essere attratto da Samira Lui.

Tra i vari commenti c'è chi ha riferito di sperare in una reazione da parte di Luzzi. Infine c'è anche chi si è detto stupito per la presa di posizione di Varrese visto che con la coinquilina ha avuto diversi diverbi.