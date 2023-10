Continua la programmazione della soap opera su Canale 5 La Promessa che sta piacendo moltissimo ai telespettatori. Le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 ottobre 2023 raccontano che Manuel verrà finalmente a sapere di essere stato ingannato, e a raccontargli tutto sarà Curro. A proposito di Curro, sarà uno dei principali protagonisti delle trame settimanali, poiché verrà a sapere che Lorenzo non è il suo vero padre. A quel punto, si unirà a Jana per indagare sul loro misterioso passato. Cruz sarà in ansia, perché temerà che i tanti segreti che custodisce da anni possano venire alla luce.

La Promessa dal 9-13 ottobre 2023, anticipazioni

Le nuove anticipazioni delle nuove puntate La Promessa della prossima settimana raccontano che i cuochi saranno in apprensione per la possibilità che vengano cacciati dalla villa. Ancora una volta, Cruz e Alonso saranno in disaccordo in merito al da farsi, ma per fortuna la spunterà Alonso, permettendo ai cuochi di restare.

Nel frattempo Maria sarà sempre più in ansia e disperata per l'assenza di Salvador e non riuscirà a darsi pace, suscitando l'ira di Don Gregorio. Dalla sua parte ci sarà Pia, che proverà a far sì che la posizione del maggiordomo si ammorbidisca.

Anticipazioni La Promessa dal 9-13 ottobre 2023: Cruz confessa a Curro il segreto di Lorenzo

Nelle puntate La Promessa della prossima settimana Curro verrà a sapere che Lorenzo non è suo padre. A rivelargli questa inaspettata verità sarà Cruz. La nobildonna aggiungerà che solo Eugenia è a conoscenza della vera identità del suo padre biologico.

Curro affronterà Lorenzo, che confermerà quanto detto da Cruz e gli proibirà di diffondere questa notizia, se non vuole passare dei guai seri. Dunque, arriva il momento di scoprire la verità sul passato di Jana e Curro e che cambierà per sempre le trame della soap opera.

Manuel scopre di essere stato ingannato, cosa farà?

Curro andrà a parlare con Jana, rivelandole ciò che ha appena scoperto.

Jana sarà certa che Cruz sappia qualcosa e che gli abbia mentito, visto che era in sua compagnia quando Eugenia lo diede alla luce. Proprio in quel momento entrerà a sorpresa Cruz, che li aggredirà e Curro, come suo solito, se la prenderà con Jana.

Le anticipazioni La Promessa della prossima settimana fanno luce su Manuel, che verrà a sapere da Curro che è stato proibito da tutti di parlargli del suo passato: che cosa gli stanno nascondendo? Di certo non può immaginare che è una trappola organizzata da Jimena e Cruz volta a fargli credere di essere sempre stato innamorato di Jimena, così da sposarla e avere la sua importante dote.