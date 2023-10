Nelle prossime puntate de La promessa, Manuel scoprirà che non diventerà padre. Gli verrà comunicato che Jimena è stata vittima di un aborto spontaneo, ma in realtà si tratterà di un piano progettato a puntino dalla donna insieme ad Abel.

Manuel faticherà a reggere la notizia: diventare padre era veramente il suo sogno, nonostante Jimena non sia propriamente la donna della sua vita.

La disperazione di Manuel per la perdita del suo bambino

Per Jimena, dopo diverso tempo, arriverà una soluzione relativa alla sceneggiata sulla finta gravidanza. La ragazza sarà in combutta con Abel e insieme progetteranno nei minimi dettagli un finto aborto.

Insieme riusciranno a mettere in atto questa simulazione di aborto spontaneo, e se Jimena si libererà di un bell'impiccio, non oserà immaginare quanto dolore possa dare questa notizia a suo marito.

Quando Manuel scoprirà che la moglie è stata vittima di un aborto spontaneo non riuscirà a trattenere la disperazione. Nonostante quello con Jimena non sia un matrimonio felice, lui ci teneva seriamente a diventare padre, per questo vedrà quel sogno allontanarsi sempre di più.

Jimena non riesce a nascondere la sua felicità, Cruz sospetta di lei

Tutti saranno molto dispiaciuti per ciò che è accaduto alla coppia di marchesini, solo una persona nutrirà qualche dubbio. Si parla di Jana, che troverà nell'atteggiamento di Jimena qualcosa che non le piace, anzi, che la preoccuperà parecchio.

Intanto la notizia dell'aborto spontaneo di Jimena si spargerà a macchia d'olio in tutta La Promessa. Tutti saranno dispiaciuti per quanto accaduto, mentre Jimena si sentirà sollevata, solo che ci sarà un problema: la donna faticherà a mostrare di non essere felice per ciò che è accaduto, soprattutto per l'inganno compiuto insieme ad Abel.

Sarà proprio il dottore, insieme alla madre di Jimena, a invitarla ad essere leggermente più cauta rispetto al suo modo di porsi in merito alla vicenda: deve continuare a fingere di essere disperata per ciò che le è accaduto.

Jimena chiede ad Abel di rimanerle per un po' accanto

Anche Cruz inizierà a guardare con sospetto Jimena in merito ad alcune scelte prese dalla ragazza.

Proprio per questo motivo, in accordo con la madre Mercedes, chiederà ad Abel di rimanere per ancora un po' di tempo a La Promessa, in questo modo può aiutarla a nascondere ciò che hanno compiuto.

La richiesta arriverà anche alle orecchie di Manuel che, disperato per ciò che è successo alla moglie, accetterà il fatto che Abel possa rimanere ancora per un po' di tempo a La Promessa. Questa decisione, invece, non piacerà per niente a Cruz, che non vorrà più avere il medico nel suo palazzo.