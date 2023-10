Le anticipazioni della soap opera La Promessa, relative agli episodi in onda su Canale 5 dal 9 al 13 ottobre 2023, annunciano che Curro scoprirà grazie a Cruz che Lorenzo non è il suo vero padre.

La notizia sconvolgerà il giovane, il quale affronterà Lorenzo a muso duro. Quest'ultimo ammetterà di non essere il suo vero padre ma, nel contempo, gli rivelerà di non sapere chi sia il suo padre biologico.

Alonso e Cruz si scontrano: alta tensione a La Promessa

Le trame de La Promessa in onda dal 9 al 13 ottobre, riprenderanno dal momento in cui Alonso deciderà di non licenziare i cuochi.

Proprio a seguito di tale decisione, l'uomo si scontrerà con Cruz. Il marchese infatti, vorrà premiare i cuochi per aver contribuito a smascherare padre Camilo e aver protetto l'intera famiglia De Lujgan.

Curro invece, stanco dei sotterfugi degli zii, deciderà di rivelare a Manuel che i genitori hanno impedito a tutti di rivelargli il suo passato. Manuel comincerà a nutrire dubbi sui suoi ricordi. Catalina invece, chiederà al padre cosa intende fare per recuperare la spilla della madre, venduta da Cruz per finanziare la festa di compleanno. Alonso dirà alla figlia che non si potrà più fare nulla.

A La Promessa, Cruz svela a Curro che Lorenzo non è suo padre

A La Promessa, Curro vorrà sapere la verità sulle sue origini.

Per questo chiederà nuovamente spiegazioni a Cruz. Quest'ultima gli rivelerà che Lorenzo non è il suo padre biologico.

Una notizia che sconvolgerà il giovane Curro, anche perché la zia Cruz, gli rivelerà di non sapere chi sia il suo vero padre. La marchesa infatti, sosterrà che solo Eugenia è a conoscenza della verità.

Pia nel frattempo, chiederà a Gregorio di essere più indulgente con Maria, vista la sua delicata situazione.

Curro affronta Lorenzo: lui conferma di non essere suo padre

Curro, ancora sconvolto da quanto rivelatogli da Cruz, affronterà a muso duro Lorenzo. L'uomo gli confermerà di non essere il suo vero padre, ma sconsiglierà al giovane di rendere pubblica la notizia. In sostanza suggerirà a Curro di fare come ha fatto lui, ossia di non rendere nota la cosa, al fine di evitare delle cattive voci.

Lorenzo inoltre, confesserà a Curro di non sapere chi sia il suo vero padre. Quest'ultimo, sempre più sconvolto, deciderà di confidarsi con Jana. La domestica inviterà il giovane a chiedere ulteriori spiegazioni a Cruz, visto che Eugenia partorì proprio mentre era in viaggio con la sorella.

Proprio mentre Jana e Curro staranno parlando, verranno sorpresi dalla marchesa, la quale non prenderà affatto bene la cosa.