Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 6 al 10 novembre 2023, rivelano che Viola si ritroverà a fare i conti con la reazione del tutto spiazzante da parte di Damiano, che la lascerà amareggiata.

Novità anche su Marina che, a pochi giorni dalla scarcerazione di Lara Martinelli, deciderà di mettere in atto un piano spietato nei confronti della sua nemica giurata, così da potersene sbarazzare per sempre.

Viola spiazzata dal comportamento di Damiano nelle nuove puntate della soap

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Viola si renderà conto di non poter più fingere con suo marito Eugenio dopo quello che c'è stato con Damiano.

Per tale motivo, quindi, la professoressa preferirà uscire allo scoperto e svelare come stanno realmente le cose, rivelando così al suo compagno cosa è accaduto. In questo modo, Viola riuscirà a liberarsi di un peso che portava dentro da fin troppo tempo e crederà di poter trovare il sostegno di Damiano, ma così non sarà.

Nel momento in cui la figlia di Ornella si recherà dal poliziotto per confrontarsi con lui dopo questa scelta, la reazione di Damiano non sarà delle migliori e con i suoi modi di fare che non dimostrano un particolare appoggio, finirà per spiazzare e deludere le aspettative di Viola.

Nunzio sempre più distratto sul lavoro, Rossella sceglie l'abito da sposa

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate della settimana fino al 10 novembre 2023, rivelano che per Rossella arriverà il momento di scegliere il suo abito da sposa.

Al suo fianco, in questo momento così importante, ci sarà mamma Silvia.

Nel frattempo, Nunzio sarà sempre più distratto sul lavoro: sembra essere costantemente con la testa da un'altra parte e tale situazione potrebbe finire per creargli non pochi problemi al Caffè Vulcano.

Mariella, invece, si ritroverà a dover affrontare l'ennesima discussione con suo marito Guido e questa volta si renderà conto di dover farsi un esame di coscienza e cambiare modi di fare.

Marina sempre più spietata contro Lara nelle nuove puntate di Upas

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle prossime puntate dal 6 al 10 novembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le ultime giornate di carcere di Lara Martinelli.

La donna è convinta di tornare in libertà al più presto e riprendere così anche dei suoi piani criminali.

Tuttavia, Marina si mostrerà spietata come non mai nei confronti della sua rivale: proverà a liberarsi definitivamente di lei, facendo in modo che esca dalla sua vita e da quella di Roberto.