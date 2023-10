Nuove anticipazioni Un posto al sole per la settimana 23-27 ottobre 2023 delle puntate in onda su Rai 3 alle 20:50. Che cosa succede a Palazzo Palladini? La tensione è alle stelle quando Roberto scopre il folle piano di Marina ai danni di Lara, che continua a essere presente nelle loro vite. Nel frattempo, i dubbi di Rossella sul suo matrimonio con Riccardo diventeranno sempre più insistenti, in particolar modo quando verrà a sapere che nessuno della famiglia di Crovi parteciperà al loro matrimonio.

Giulia continuerà a essere certa che Luca le nasconda qualcosa e la verità sulla sua malattia potrebbe venire alla luce molto presto, anche se non con un confronto diretto.

Luca, infatti, affiderà le sue preoccupazioni e il suo dolore alle pagine di un diario, Giulia lo troverà?

Un posto al sole anticipazioni 23-27 ottobre: il folle piano di Marina

Non sembra risolversi la situazione che coinvolge Marina, Roberto, Lara e Ida. Il tentativo di Lara di uccidere Marina è andato in fumo, anche se a rimetterci è stata la mamma di Tommy, che è finita in ospedale. Il suo gesto coraggioso ha fatto capire a Ferri e Marina che possono fidarsi di lei, tanto da proporle di vivere nel loro appartamento.

Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana Marina arriverà al limite e la goccia che farà traboccare il vaso sarà la richiesta di Lara di poter vedere il piccolo Tommy.

Martinelli ha ancora delle carte da giocare e sa che potrebbe portare via il bimbo se solo raccontasse la verità.

A quel punto, esausta e piena di rancore, Marina elaborerà un folle piano per mettere fuori gioco completamente Lara, di che cosa si tratta?

Anticipazioni Un posto al sole 23-27 ottobre: Roberto davanti allo specchio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 arriverà per Ferri il momento di guardare in faccia la realtà e rendersi conto del suo cambiamento personale. Questo delicato momento lo avvicinerà ancora di più a Filippo.

Roberto sarà terrorizzato dalla sola idea di perdere Tommaso e così pregherà Marina di non portare avanti il suo piano, che è troppo pericoloso.

Lo ascolterà o farà come sempre di testa sua?

Intanto, Luca sarà sul punto di rivelare la sua malattia a Giulia, salvo poi cambiare idea e affidare il suo dolore alle pagine di un diario.

Spoiler Upas 23-27 ottobre: Rossella cambia idea sul matrimonio con Riccardo?

Ancora una volta, Lara avrà la meglio e il piano di Marina non funzionerà, anzi: sia lei che Roberto dovranno cedere alle sue richieste. Tuttavia, un imprevisto potrebbe scombinare la vittoria di Martinelli.

E poi ancora, nelle puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 ottobre, Rossella scoprirà che nessuno della famiglia di Riccardo parteciperà al loro matrimonio, cosa che non farà altro che aumentare i suoi dubbi: cambierà idea? Lo sapremo presto.