Le puntate di Terra Amara in onda prossimamente vedono al centro dell'attenzione il matrimonio tra Rasit e Fadik, a causa dell'arrivo di una donna che dice di essere la moglie dell'uomo. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, durante i festeggiamenti in casa Yaman si presenterà una donna con in braccio un bimbo asserendo non solo che si tratti del figlio di Rasit, ma che lei stessa è la moglie. Le cose si complicheranno nel momento la moglie di Rasit si presenterà al cospetto di Zuleyha e pretenderà del denaro, aggiungendo che se non otterrà ciò che vuole è pronta a screditare il buon nome degli Yaman.

Fadik scopre che Rasit è bigamo

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla moglie di Rasit, la cui presenza potrebbe rappresentare un pericolo per la famiglia Yaman. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui Fadik sposerà in gran segreto Rasit. Dopo il matrimonio i due si presenteranno alla tenuta Yaman annunciando a tutti la lieta novella. Demir e Zuleyha decideranno di organizzare una festa per i due sposini, ma i festeggiamenti verranno interrotti dall'arrivo di una donna. Tenendo in braccio un bimbo piccolo, la donna dirà di essere la moglie di Rasit e la madre di suo figlio.

Rasit risulterà bigamo e Fadik correrà via disperata, decidendo di dare alle fiamme il suo abito da sposa.

Il tuttofare cercherà più volte di spiegare la verità a Fadik, ma lei non gli darà credito. La domestica non crederà alla versione di Rasit, che dirà di essere stato obbligato a sposare la donna e di non essere in realtà il padre del suo bambino. Rasit verrà cacciato in malo modo dalla villa da Gaffur, mentre Gulten proverà a consolare l'amica.

Zuleyha minacciata dalla moglie di Rasit

Pochi giorni dopo, però, un nuovo evento si verificherà alla tenuta. La moglie di Rasit si presenterà al cospetto di Zuleyha e pretenderà che la donna le dia subito 10mila lire turche visto che il padre del bimbo non si prende cura di loro. Altun rifiuterà, offrendo piuttosto alla donna un terreno su cui poter costruire una casa per dare degno riparo alla sua famiglia.

La donna non solo non accetterà la proposta di Zuleyha, ma la minaccerà di mettere in cattiva luce il nome degli Yaman se non otterrà ciò che ha richiesto. Zuleyha a questo punto deciderà di far cacciare via la donna dalle guardie, ma non capirà in che modo la donna potrebbe rovinare la serenità della sua famiglia. Per comprendere come si evolverà la situazione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.