L'appuntamento con La Promessa prosegue su Canale 5 e le anticipazioni annunciano importanti novità che riguardano il personaggio di Petra.

La perfida collaboratrice presto attraverserà un periodo davvero difficile, perché quando Cruz sarà internata in sanatorio lei sarà declassata a semplice serva. Su Petra, inoltre, si concentreranno i sospetti per l'avvelenamento di Pia e per lei non sarà semplice gestire i colleghi e la mancanza della sua signora.

Anticipazioni La Promessa: Cruz internata in sanatorio per evitare la denuncia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto per Cruz e Petra arriveranno tempi molto duri.

Tutto inizierà dall'arrivo al palazzo della baronessa che alleata con Lorenzo farà di tutto per impossessarsi dell'eredità del barone de Linaja. Cruz non avrà nessuna intenzione di cedere, ma cadrà nella trappola di suo cognato ed Elisa che la porteranno all'esasperazione. Alla fine, le provocazioni della baronessa daranno i loro frutti perché Cruz proverà a strozzarla. Questo gesto costerà moltissimo alla marchesa che pur di evitare la denuncia sarà costretta a lasciare il palazzo e farsi ricoverare in sanatorio. L'assenza di Cruz al palazzo si farà sentire per tutti, ma a soffrire in modo particolare sarà la sua fedele collaboratrice, Petra.

Anticipazioni prossime puntate: la dura nuova realtà di Petra

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro delle scene il ricovero di Cruz in sanatorio. Questo porterà Petra a ritrovarsi completamente sola e senza la sua mansione principale. La donna verrà relegata a semplice serva e dovrà anche affrontare le ostilità dei suoi colleghi.

Petra non ha mai avuto la simpatia della servitù e in questo periodo dovrà lavorare fianco a fianco con Jana e gli altri, prendendo anche lezioni da loro. La cameriera insegnerà a Petra come strofinare bene per pulire e la governante non potrà fare altro che percepire come affronto qualunque parola nei suoi confronti.

I sospetti dei colleghi e la mancanza della marchesa renderanno triste Petra

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Petra non riuscirà ad accettare la sua nuova condizione e spesso si lamenterà per l'assenza di Cruz. La marchesa mancherà così tanto alla sua assistente che spesso sarà motivo di distrazione: Petra arriverà a distruggere una camicia dimenticandosi un ferro da stiro. Inoltre, tutti gli occhi dei collaboratori saranno puntati su Petra. Lei, infatti, sarà la prima sospettata per l'avvelenamento di Pia visto il cattivo rapporto tra le due donne. Petra respingerà ogni accusa, ma sarà molto difficile riuscire a guadagnarsi la fiducia dei colleghi.