In Terra Amara la morte di Müjgan lascerà nella disperazione Fikret, che si sentirà in colpa per ciò che le è accaduto. Se non l'avesse tirata tanto per le lunghe con la loro storia d'amore, forse non sarebbe mai salita su quell'aereo della morte. La colpa più grande di Fikret, però, sarà nei confronti di Kerem Ali: non sopporterà che il piccolo, alla sua tenera età, sia già orfano di entrambi i genitori.

Kerem Ali si ritrova orfano di entrambi i genitori

Fikret sarà disperato per la morte di Müjgan e si sentirà in colpa per ciò che le è successo.

Ha tergiversato troppo con la loro storia d'amore e la ragazza, stufa del suo comportamento, ha deciso di lasciare per sempre Çukurova. Se non fosse stato per lui, probabilmente non sarebbe mai salita su quell'aereo e sarebbe ancora lì con loro.

Fikret si sentirà in colpa soprattutto nei confronti di Kerem Ali, visto che nel giro di poco tempo oltre al padre ha perso anche la madre.

Fikret sente la mancanza di Müjgan

Dopo i funerali andrà a trovare il bambino nella sua cameretta, dove dormirà beatamente nella sua culla. Fikret non riuscirà a smettere di piangere mentre lo guarderà così piccolo e innocente, lui non può nemmeno immaginare che cosa sia successo oggi nella sua vita.

Guardando la foto di Müjgan con il suo bambino riposta sul comodino, Fikret non riuscirà a non disperarsi: "Piccolino ti manca tua mamma?

Manca tanto anche a me". La scena verrà osservata interamente anche da Fekeli.

Fikret chiede perdono a Kerem Ali

"Perdonami Kerem Ali, tua madre è morta solo per colpa mia, ho scelto troppo tardi il suo amore per lei", ripeterà Fikret singhiozzando, senza mancare di fargli una promessa: "Ora sei tu tutta la mia vita, ci sarò per te per sempre e non permetterò a nessuno di farti del male, da questo momento in poi sono io tuo padre".

"Sarà proprio così bambino mio - continuerà Fikret - ti amerò mille volte di più di un padre che ama suo figlio". Fekeli sarà addolorato quando vedrà Fikret in quelle condizioni, così entrerà nella stanza per dargli tutto il suo conforto.

Fekeli promette che daranno qualsiasi cosa per Kerem Ali

"Zio come riuscirò a darmi pace?

Kerem Ali è orfano per colpa mia", dirà Fikret in lacrime, allora Fekeli avrà qualcosa di molto importante da ricordargli: "Non puoi sfuggire al tuo destino e non puoi nemmeno cambiarlo. Anche se stiamo soffrendo, ce la faremo ad andare avanti, sostenendoci l'un l'altro".

"Tutto quello che abbiamo sarà per Kerem Ali, non lasceremo che cresca nella tristezza solo perché è orfano", sarà la promessa che Fekeli farà a Fikret, e il ragazzo la manterrà? Assolutamente sì. Sarà lui a crescere il bambino insieme alla sua futura moglie, Zeynep, e i due avranno anche una bambina, a cui daranno proprio il nome Müjgan.