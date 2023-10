Terra Amara continua con l'appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 11 ottobre annunciano un episodio ricco di emozioni per i protagonisti.

Fikret si lascerà andare con Mujgan, mentre Demir cederà alla passione con Umit, ignaro del fatto che la dottoressa lo abbia sedotto per un piano ben preciso. Zuleyha, invece, organizzerà una raccolta fondi in memoria di Hunkar in cui verranno messi all'asta i suoi abiti.

Anticipazioni Terra amara: Fikret e Mujgan non riescono a stare lontani

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 11 ottobre raccontano che per Fikret arriverà il momento di fare i conti con i propri sentimenti.

L'uomo non riuscirà a smettere di pensare al bacio che c'è stato tra lui e Mujgan e parlarne con suo cugino lo aiuterà a fare chiarezza dentro di sé. Fikret non riuscirà più a nascondere il forte trasporto che prova per la dottoressa e deciderà di affrontare la questione direttamente con lei. L'uomo rivelerà a Mujgan che da quando si sono baciati non riesce a starle lontano e lei lo sorprenderà ricambiando i suoi sentimenti. "Allora non allontanarti mai più da me", dirà Mujgan a Fikret prima di baciarlo di nuovo. Il legame appena nato tra i due protagonisti sembrerà avere tutti i presupposti per un grande amore.

Anticipazioni puntata di mercoledì 11 ottobre: Demir tradirà Zuleyha

La puntata di Terra amara in onda mercoledì 11 ottobre vedrà al entro delle scene anche la famiglia Yaman.

Una misteriosa telefonata porterà Demir ad uscire senza spiegazioni e Zuleyha inizierà a sospettare che nella vita di suo marito sia arrivata un'altra donna. La moglie di Demir non chiuderà occhio al pensiero di saperlo con un'altra e non si sbaglierà, perché Yaman si lascerà andare alla passione con Umit e non tornerà a casa prima dell'indomani.

Quando Demir rientrerà, ci saranno Sevda e Zuleyha ad accoglierlo, ma lui non dirà la verità. Yaman racconterà di essere stato in compagnia di alcuni amici e di aver deciso di dormire fuori a causa del troppo vino bevuto. Zuleyha sembrerà credere alle parole di suo marito, ma Sevda sarà molto chiara con lui. Demir apprenderà dalla sua seconda madre che Zuleyha era molto preoccupata per lui e le prometterà che non passerà mai più una notte fuori casa.

Fekeli comprerà il foulard della sua amata Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di mercoledì 11 ottobre Zuleyha organizzerà un'asta di beneficenza con l'aiuto di Sermin. La nuova padrona di casa non potrà mai dimenticare tutto quello che Hunkar ha fatto per lei e per i cittadini di Cukurova e penserà di ricordarla con una serata molto importante. I vestiti della signora Yaman verranno messi all'asta con alcuni dei suoi oggetti preziosi. Fekeli aprirà l'asta acquistando il foulard della donna che amava e per lui sarà un momento molto emozionante. Il dolore per la morte di Hunkar sarà ancora forte per Ali Rahmet che non potrà fermare le lacrime ricordandola.