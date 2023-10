Terra Amara va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato turco che andranno prossimamente in onda, rivelano che Umit vorrà togliere la vita a Demir, quindi sparerà all'uomo ma il proiettile colpirà sua madre Sevda, in quanto la cantante si getterà prontamente a difesa di Yaman facendo scudo col suo corpo. Prima di esalare l'ultimo respiro, l'ex amante di Adnan senior chiederà a Demir di prometterle che non manderà Ayla in prigione. Il marito di Zuleyha, quindi, metterà il cadavere di Sevda in auto e cercherà un posto dove seppellire il corpo in modo da non far arrestare Umit Kahraman.

Le trame turche di Terra amara raccontano che il rapporto tra Demir e Sevda finirà irrimediabilmente per deteriorarsi quando l'imprenditore scoprirà che la cantante è la madre di Umit e, come se non bastasse, che la complice di Fikret aspetta un bimbo da lui.

In realtà, Kahrman non sarà in stato interessante ma architetterà questa pantomima dell'essere incinta per tenere legato a sé Yaman, così quest'ultimo pur di liberarsi delle due donne in fretta e furia offrirà a Sevda e Umit del denaro per lasciare al più presto Cukurova.

A quel punto, la furia del primario dell'ospedale esploderà in tutta la sua veemenza e Ayla avrà come unico obiettivo di uccidere Demir, ma quando farà per sparargli ecco che Sevda farà da scudo col suo corpo e si beccherà il proiettile che si rivelerà fatale.

Prima di passare a miglior vita, la mamma di Umit chiederà a Demir Yaman come ultimo desiderio di non far finire in gattabuia la ragazza.

Secondo le anticipazioni di Terra amana che andranno prossimamente in onda su Canale 5, Demir vorrà esaudire l'ultimo desiderio di Sevda, quindi caricherà il cadavere della donna nella sua automobile con l'obiettivo di seppellire la salma lontano da occhi indiscreti per non far incriminare Umit.

Zuleyha, al contempo, noterà delle macchie di sangue nella vettura del coniuge e non ne capirà la reale provenienza, nel frattempo Kahraman non sarà affatto grata a Demir per averla aiutata a non avere grane con la polizia, anzi finirà per ricattare l'uomo.

Umit, infine, intimerà a Yaman di farla vivere nella sua villa se non vorrà essere denunciato alle autorità per l'omicidio di Sevda. Altun, appresa l'evoluzione dei fatti, proverà a convincere il marito a mettere sul piatto la verità con la polizia, ma l'imprenditore temerà che le forze dell'ordine possano credere a Umit e non alla sua versione dei fatti.