In Terra Amara Adnan è il più piccolo della famiglia Yaman insieme a Leyla, ma entrambi hanno attraversato già tanti periodi di sofferenza e nelle prossime puntate ce ne saranno altri in arrivo. Per esempio Adnan non sopporterà vedere la madre presa dalla polizia per l'ennesima volta. Züleyha verrà arrestata per l'omicidio di Ümit e lui dalla disperazione inseguirà la macchina delle forze dell'ordine.

Züleyha uccide Ümit, ma tutti credono sia morta in un incidente

Durante le prossime puntate di Terra amara tutti crederanno che Ümit muoia in un incidente stradale, ma in realtà la ragazza verrà uccisa da Züleyha.

Durante uno scontro abbastanza acceso Züleyha impugnerà una pistola e minaccerà Ümit, ma a causa di una colluttazione partirà un colpo. Züleyha penserà che la ragazza sia ferita e correrà a chiamare aiuto per salvarla, ma quando tornerà con Fikret e Fekeli non la troverà e crederà che, nonostante le ferite, sia scappata.

In realtà sarà Hakan a prendere il corpo e a inscenare la morte di Ümit nell'incidente stradale, conservando però l'arma usata nel delitto.

Züleyha viene arrestata

Il caso non si chiuderà così: l'arrivo del padre di Ümit in città comporterà l'apertura di un fascicolo da parte dalla polizia, anche perché al pubblico ministero arriverà l'arma con cui è stata uccisa Ümit. Sarà Abdülkadir a inviarla, Hakan avrebbe potuto salvare Züleyha, solo che in cambio avrebbe dovuto investire 20 milioni di lire turche per salvare la compagnia di Züleyha dai danni del naufragio e non l'ha voluto fare.

Grazie all'arma la polizia scoprirà che il colpo che ha ucciso Ümit è partito dalla pistola di Züleyha, così si recherà a Villa Yaman per arrestarla e portarla in commissariato.

La disperazione di Adnan

Züleyha avrà modo di salutare il suo piccolo Adnan, ma anche tutte le persone che vivranno con lei, come Lütfiye e Fikret. Quest'ultimo sarà il primo a incoraggiarla: durante l'interrogatorio andrà tutto bene e ben presto potrà tornare a casa dai suoi bambini.

Fikret le consiglierà di negare qualsiasi cosa, ma Züleyha sa bene che quel colpo a Ümit glielo ha inflitto lei.

A Züleyha non resterà che farsi forza e salire nella macchina della polizia. Si recherà a quell'interrogatorio con la speranza di poter tornare a casa il più presto possibile, anche se le speranze sembreranno essere veramente poche.

A peggiorare la situazione già abbastanza triste ci sarà il piccolo Adnan. Quando vedrà la madre salire nella macchina della polizia non vorrà separarsi da lei, così inizierà a inseguire l'auto. Un momento veramente straziante soprattutto per Züleyha, che non riuscirà reggere al dolore quando vedrà il suo bambino così disperato.