In Terra Amara Fekeli non si sarebbe mai aspettato di perdere Yilmaz e Müjgan nel giro di pochi mesi. Per lui sono stati come una famiglia e si ritroverà a fare quello che un padre non penserebbe mai di affrontare nella sua vita: seppellire i suoi figli. Prima dei funerali di Müjgan, Fekeli conforterà Fikret e avrà modo di ricordare con belle parole la ragazza.

Müjgan lascia per sempre Çukurova

Fekeli si sentirà sollevato quando Müjgan deciderà di lasciare Çukurova per sempre. Certo, non sarà facile stare lontano da Kerem Ali, visto che la destinazione è Istanbul, ma Fekeli preferisce vedere Müjgan contenta, anche per via del dolore che la ragazza ha provato prima per la morte di Yilmaz e poi per la delusione d'amore da parte di Fikret.

Sarà lui ad accompagnarla in aeroporto insieme a Lütfiye e al piccolo Kerem Ali, e insieme a loro la vedrà sorridere prima di prendere quell'aereo, che si rivelerà il suo incontro con la morte.

Müjgan perde la vita in un incidente aereo

Al rientro a casa una notizia scombussolerà gli animi della famiglia Fekeli: l'aereo su cui viaggiava Müjgan è precipitato e sia i passeggeri che l'equipaggio sono deceduti. Fekeli, Fikret e Lütfiye si lasceranno andare alla disperazione e penseranno al povero Kerem Ali, che nel giro di pochi mesi è rimasto senza il padre e la madre.

Soprattutto Fikret non si darà pace: ha capito troppo tardi che ciò che provava per Müjgan era amore vero e quando è andata a fermarla in aeroporto, purtroppo non ce l'ha fatta.

Così si ritroverà da solo con quell'anello che non è riuscito a darle per farle la proposta di nozze.

Fekeli ricorda Müjgan

Arriverà il giorno dei funerali e Fikret si lascerà andare a un pianto sconsolato prima della celebrazione. Si siederà nella scalinata che porta all'ingresso della villa di Fekeli e penserà a tutti i bei momenti che non potrà più vivere con l'amore della sua vita.

Fekeli uscirà da casa e non reggerà a vederlo così solo e con il cuore spezzato. Si siederà accanto a lui e avrà modo di ricordare Müjgan: "Era una donna brillante e bella. La prima volta che Yilmaz l'ha portata a cena a casa nostra era molto timida, ma aveva lo sguardo luminoso".

Fikret piange il vero amore della sua vita

Fekeli penserà che il destino non sia stato per niente benevolo nei confronti di Müjgan: "Se avesse incontrato qualcuno di diverso da Yilmaz, probabilmente la sua vita non sarebbe stata così dolorosa".

Sentendo queste parole, anche Fikret si sentirà in colpa: "Ha sofferto tanto anche per colpa mia. Non sono riuscito ad apprezzare il suo amore ed è morta solo per colpa mia".

Fekeli proverà a rincuorare il nipote: "Qualsiasi cosa facciamo andiamo incontro al nostro destino: quando parla, noi non possiamo fare altro che stare zitti".