Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 13 ottobre, in un terreno destinato a un istituto per la protezione dell'infanzia, verranno ritrovati i soldi di Yilmaz, ma solo Zuleyha potrà agire legalmente per recuperarli e restituirli in caso a Mujigan. Tuttavia, la donna temerà l'avidità di Behice e desisterà. Nel frattempo, Mujgan caccerà Cetin e Gulten da casa per farvi abitare Behice. Infine, la dottoressa si rivolgerà a Fekeli per aiutarla nel recuperare i 30 milioni di Akkaya, ma l'uomo sosterrà di non poter aiutare sua nuora in quest'impresa ardua.

Mujgan e Behice vogliono appropriarsi dei soldi trovati

Nel terreno che Zuleyha aveva precedentemente destinato all'Istituto statale per la protezione dell'infanzia, verranno ritrovati i soldi di Yilmaz, che erano misteriosamente scomparsi in passato. L'atmosfera sarà densa di tensione mentre Behice e Mujgan elaboreranno intricati piani per reclamare tali soldi. Tuttavia, le loro ambizioni dovranno fare i conti con un cruciale dettaglio legale: la facoltà di agire in questa delicata questione è prerogativa esclusiva di Zuleyha. Sarà proprio Zuleyha, infatti, a detenere il potere di presentare un'istanza legale per ottenere i 30 milioni di lire sotterrati precedentemente da Yilmaz.

Zuleyha non vuole dare i soldi a Behice in Terra amara

Tuttavia, nel corso della vicenda, Altun sarà costretta a compiere una dolorosa scelta: persistere nell'intento di recuperare l'eredità di Yilmaz o desistere, temendo le conseguenze dell'avidità delle due donne, in particolare di Behice. Nel contempo, Zuleyha farà una scoperta che sconvolgerà le sue certezze: Mujgan, nella sua incessante ricerca di una dimora per sua zia, ha cacciato Cetin e Gulten dall'ex villa di Sermin Yaman, sostituendoli con Behice.

Di fronte a un futuro incerto e privo di sicurezze finanziarie, Mujgan si rivolgerà a Fekeli, il saggio consigliere della famiglia. Tuttavia, le parole di Fekeli risulteranno deludenti: sembra che non ci siano prospettive di recupero del denaro di Yilmaz.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 12 ottobre, Behice esprime la sua preoccupazione per la perdita deisoldi di Yilmaz e giura vendetta contro Zuleyha.

Nel frattempo, Cetin cede il controllo delle chiavi della villa alla dottoressa Hekimoglu. Successivamente, Behice persuade sua nipote Mujgan a trasferirsi immediatamente nella vecchia residenza di Sermin Yaman. Alla fine, Gaffur fa una scoperta rivelatrice riguardo alla collocazione dei beni ereditari del defunto Akkaya proprio nel momento in cui arriva anche Behice.