Nella puntata di Terra Amara in programmazione il 5 novembre 2023 in prima serata su Canale 5, Saniye manderà Gaffur via di casa, dopo aver scoperto che ha ipotecato il terreno della sorella Gulten senza il suo consenso.

Fikret Fekeli, invece, vorrebbe sabotare Demir Yaman facendo esplodere i camion della sua azienda, ma il suo tentativo fallirà miseramente.

Zuleyha non dice a Demir di aver rischiato di morire a causa di Fikret

Saniye scoprirà che Gaffur ha ipotecato una proprietà della sorella Gulten. Stanca del suo modo di fare, deciderà di cacciare il marito da casa, che si ritroverà a vivere nelle baracche.

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, Zuleyha mentirà a Demir sull’incidente avuto nel bosco. Non gli dirà di aver rischiato la vita a seguito dell’incontro con Fikret. Altun, però, condividerà la sua preoccupazione con Sevda, dicendole di avere il timore che Demir possa scoprire che Fikret è il misterioso fratellastro che lo sta perseguitando.

Intanto Demir annuncerà a Zuleyha di aver preparato una sorpresa per lei, di che cosa si tratterà?

Mujgan, dopo aver pedinato Fikret, scoprirà che sta architettando la sua vendetta contro Demir in un suo rifugio. Così Fikret si ritroverà costretto a confessarlo di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman.

Lutfiye arriva a Cukurova, Yaman e Altun innamorati

Dopo essere arrivata a Cukurova, Lutfiye farà sapere a Fekeli che in realtà sua sorella Safiye non ha subito nessun abuso da parte di Adnan Yaman, in realtà i due erano seriamente innamorati. Viste le circostanze Ali Rahmet proporrà a Luftiye di trasferirsi nella sua villa, così avrà l'opportunità di convincere Fikret a non vendicarsi di Demir.

Sarà così che la donna, oltretutto, si affezionerà subito a Müjgan.

Fikret contatterà degli uomini per attuare il suo piano contro Demir, ma non riuscirà nel suo intento: far esplodere i camion dell'azienda Yaman carichi di frutta e diretti in Europa.

Sevda avrà il desiderio di vedere Demir e Zuleyha dormire nella stessa stanza.

I due si riavvicineranno e lo notizia diventerà di dominio pubblico. In un articolo di un giornale Zuleyha e Demir appariranno molto innamorati, e il loro riavvicinamento lascerà senza parole sia Fikret e Umit, che per motivi diversi non vedevano l’ora di assistere al divorzio della coppia.

Visto il ritorno di fiamma con Zuleyha, Demir vorrebbe chiudere il flirt con Umit, ma non ci riuscirà a causa di Sevda, che scoprirà il suo tradimento. A Villa Yaman, invece, Demir e Zuleyha consentiranno alla cantante Sevda di occupare la stanza della defunta Hunkar.