L'appuntamento con La Promessa continua su Canale 5 e le anticipazioni annunciano grandi novità che riguardano il palazzo dei marchesi Lujan.

In particolare, presto al centro dei riflettori ci sarà Petra, uno dei personaggi più discussi della soap spagnola, che rivelerà a Teresa il perché del suo forte attaccamento nei confronti di Cruz. La marchesa proteggeva la dark lady dagli abusi di un lacchè quando lavorava per il Barone de Linaja. Per questo motivo, quando Cruz sarà costretta al ricovero in una clinica, la malvagia cameriera sentirà molto la mancanza della sua signora.

Anticipazioni La Promessa: Cruz internata in sanatorio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Cruz dovrà far fronte a un grave problema che riguarda il testamento del Barone. L'eredità, infatti, rischierà di finire nelle mani di Elisa, la baronessa che sembrerà avere una stretta relazione con Lorenzo. La marchesa sarà messa all'angolo dalla nuova arrivata e da suo cognato che con astuzia la porteranno all'esasperazione fino a farla impazzire. Cruz finirà per tentare di soffocare Elisa esponendo la sua famiglia a uno scandalo. La baronessa non perderà occasione per parlare con Alonso e metterlo davanti a una scelta molto dura: se la marchesa non andrà in sanatorio verrà denunciata per tentato omicidio.

Il marchese non avrà altra scelta che convincere la donna ad allontanarsi dal palazzo per un periodo di ricovero.

Anticipazioni prossime puntate: la sofferenza di Petra sarà evidente

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro dei riflettori la partenza di Cruz per il sanatorio. La donna resterà lontana dalla sua casa per un periodo e a soffrire maggiormente la mancanza della marchesa sarà Petra Arcos.

La malvagia cameriera dimostrerà di essere particolarmente legata a Cruz e si lamenterà di non poterla incontrare. A causa della tristezza per l'assenza di Cruz, Petra apparirà insolitamente distratta, tanto che lascerà il ferro da stiro su una camicia distruggendola. L'atteggiamento della signora Arcos non passerà inosservato al resto della servitù e alla fine Petra confiderà il perché del suo profondo affetto per Cruz.

Il debito morale di Petra nei confronti di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Petra non nasconderà il suo attaccamento per Cruz e la sofferenza quando la signora partirà per il sanatorio. La dak lady confiderà a Teresa il motivo del suo stato d'animo e spiegherà che la sua assoluta fedeltà è dovuta a una forte gratitudine per un evento passato. Quando Petra lavorava per il Barone de Linaja, infatti, Cruz l'ha protetta dagli abusi di un lacchè che non la lasciava in pace. La cameriera ammetterà che non dimenticherà mai la vicinanza che la marchesa le ha offerto in quel periodo e per questo le è sempre stata fedele negli anni.