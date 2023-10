Terra amara prosegue con nuove puntate e le anticipazioni annunciano che nel mese di ottobre non mancheranno i colpi di scena.

Il denaro nascosto da Yilmaz verrà ritrovato, ma essendo stato seppellito in un terreno dato in beneficienza Behice non potrà appropriarsene. La donna proverà a prenderlo ugualmente, ma alla fine sarà costretta a lasciarlo. Nel frattempo, Umit sembrerà disposta a tutto pur di conquistare Demir e Zuleyha inizierà ad avere dei sospetti.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha ricorderà Hunkar con un'asta

Le anticipazioni di Terra Amara del mese di ottobre raccontano che per Behice non sarà affatto un buon periodo.

Dopo aver scoperto che la cifra lasciata da Yilmaz in eredità è davvero irrisoria non si darà pace. La donna farà di tutto per cercare il denaro che l'uomo ha ricavato dalla vendita dei terreni, ma sembrerà essere sparito nel nulla. Nel frattempo, Zuleyha renderà omaggio ad Hunkar Yaman con un'asta di beneficienza in cui verranno venduti alcuni oggetti preziosi che le appartenevano. Fekeli acquisterà il foulard della sua amata e aprirà in questo modo l'evento. Alla fine della serata, Zuleyha regalerà anche un terreno al governo, destinato ai bambini di Cukurova.

Anticipazioni puntate del mese di ottobre: Behice vede l'eredità sepolta nel terreno

Le puntate di Terra amara di ottobre vedranno al centro delle scene il mistero del denaro di Yilmaz che presto verrà svelato.

Si scoprirà che Akkaya ha nascosto i soldi ricavati dalla vendita dei suoi beni seppellendoli nel terreno che Zuleyha ha donato ai bambini della città. Quando Behice verrà a sapere della donazione, si recherà presso le terre in cui stavano effettuando gli scavi e si accorgerà che inizieranno a volare delle banconote. Certa che sia quello il denaro che cercava, Behice correrà a gridare agli operai di fermarsi, perché quelle banconote sono sue.

Il commissario spiegherà alla donna che il terreno è ormai proprietà dell'ente e quindi anche i bidoni che vi erano sepolti.

Umit pronta a tutto per avere Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nel mese di ottobre Behice prenderà uno dei bidoni seppelliti da Yilmaz e correrà via, ma sarà inseguita e dovrà lasciarlo.

La donna sarà molto frustrata nel pensare che dovrà rinunciare per sempre all'eredità del marito di Mujgan. Adesso cosa farà? Nel frattempo, Umit non farà altro che pensare alla notte trascorsa con Demir. A telefono, l'uomo le dirà delle parole molto rassicuranti, ma iin quel momento Zuleyha entrerà nella stanza e lui devierà la conversazione. Nonostante non ci sia più un rapporto tra marito e moglie, sarà chiaro che Demir vorrà tenere nascosta a Zuleyha la sua nuova relazione. Umit sarà molto infastidita dal cambiamento che noterà in Yaman e si dirà disposta a tutto pur di averlo.