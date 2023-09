Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e le anticipazioni annunciano molte novità.

Presto arriverà Umit, la nuova dottoressa di Adana che si innamorerà di Demir. Yaman ricambierà le attenzioni della nuova arrivata, soprattutto dopo il rifiuto di Zuleyha. Quando Sevda scoprirà che Umit ha messo gli occhi su Demir, però, la metterà in guardia. Yaman, invece, si lascerà andare alla passione con la dottoressa, promettendole che si rivedranno presto.

Anticipazioni Terra amara: l'arrivo di Umit affascina Demir

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che un nuovo personaggio farà il suo ingresso a Cukurova.

Si tratta di Umit, una dottoressa che rivestirà subito un ruolo di prestigio in ospedale. La donna, arrivata in città per aiutare Fikret nella sua vendetta contro la famiglia Yaman, conoscerà Demir. Tra Umit e il marito di Zuleyha nascerà subito una simpatia destinata a trasformarsi in qualcosa di più importante. La dottoressa sarà pronta a mettere in difficoltà Demir con la sua famiglia e ne avrà occasione a una cena. Yaman non potrà fare a meno di notare gli sguardi della donna, ma anche Sevda capirà che tra i due c'è chimica,

Anticipazioni prossime puntate: Sevda capisce subito l'interesse di Umit

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sevda si accorgerà degli sguardi di Umit destinati a Demir.

La donna deciderà di intervenire e farà una visita al medico, intimandole di stare lontana dalla sua famiglia. Demir invece, ignaro di tutto, quando andrà a trovare Umit la troverà fragile e bisognosa d'affetto. Complici anche i continui rifiuti di Zuleyha, che al marito darà solo la sua amicizia, Demir si lascerà andare. Tra Umit e Yaman scoppierà la passione, ma il momento romantico durerà poco.

Umit non ascolta gli avvertimenti di Sevda e chiama a casa Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir cederà al fascino di Umit e con lei condividerà un momento di passione. Tuttavia non accetterà l'invito della dottoressa, che vorrebbe trascorrere la notte con lui. Demir dirà che deve tornare dalla a Villa Yaman perché lo aspetta la famiglia.

Umit non lo lascerà andare molto facilmente, ma lui le prometterà una notte insieme al più presto. L'atteggiamento della dottoressa farà capire che per lei è già sbocciato l'amore. Qualche giorno dopo Umit telefonerà a casa Yaman per parlare con Zuleyha. Quando Demir sentirà la voce di Umit si domanderà come mai abbia chiamato la moglie e Sevda sarà contrariata. La donna si renderà conto che i suoi avvertimenti non hanno sortito alcun effetto nella dottoressa.