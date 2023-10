Il cerchio intorno alla perfida Behice sta per stringersi. Nelle prossime puntate di Terra amara la zia di Mujgan verrà smascherata per l'assassinio commesso e non avrà via di scampo. La donna confesserà di essere stata lei a uccidere Hunkar Yaman e lo farà poco prima di gettarsi da un dirupo. Behice preferirà togliersi la vita piuttosto che finire in carcere. Uscirà così di scena uno dei personaggi più controversi di Terra Amara.

Behice ormai smascherata, tenta di fuggire da Cukurova

Prossimamente i telespettatori di Terra amara diranno addio al personaggio di Behice, la zia di Mujgan.

La donna verrà smascherata per il delitto di Hunkar e sarà Zuleyha a trovare le prove che la incastreranno. Insieme a Fekeli si metterà sulle tracce di Behice, la quale tenterà di fuggire da Cukurova in macchina. L'automobile sui cui viaggerà, però, avrà un inconveniente e la donna sarà costretta a fuggire a piedi tra i boschi. Arriverà sino ai pressi di un dirupo, dove verrà raggiunta da Zuleyha e Ali Rahmet. Fekeli la metterà sotto torchio, visto che vorrà sapere perché ha ucciso la signora Yaman.

Nelle prossime puntate di Terra amara Behice confessa di aver ucciso Hunkar

In Terra amara Behice ammetterà non solo di aver assassinato Hunkar, ma di averlo fatto perché era una donna spregevole.

Inoltre confesserà di averla uccisa perché se Hunkar avesse sposato Fekeli, lei non avrebbe potuto ambire al denaro di Fekeli. Insomma la signora Yaman, secondo Behice, era di intralcio ai suoi piani di entrare nelle grazie di Ali Rahmet. Parole che sconvolgeranno ancor di più l'uomo. Anche Zuleyha sarà sconcertata, così come Mujgan e Fikret, che giugeranno in prossimità del dirupo giusto in tempo per sentire la confessione di Behice.

Colpo di scena a Terra amara: Behice si toglie la vita gettandosi dal dirupo

Saranno attimi concitati quelli a cui assisteranno i telespettatori di Canale 5. Mujgan cercherà di convincere la zia a costituirsi dicendole che resterà sempre al suo fianco. Sul luogo giungerà anche Demir, che accecato dalla rabbia punterà una pistola contro Behice.

Il marito di Zuleyha vorrà vendicare la morte di Hunkar uccidendo a sua volta la sua assassina. Nessuno dei presenti si aspetterà di vedere ciò che accadrà nei momenti successivi.

Behice guarderà tutti quanti con un sorriso beffardo e si lascerà cadere nel vuoto. Piuttosto che finire in carcere o essere uccisa per mano di Demir, Behice preferirà togliersi la vita da sola. Il corpo senza vita della donna verrà poi recuperato in fondo al dirupo. La polizia chiuderà quindi il caso sulla morte di Hunkar. Un finale tragico per il personaggio di Behice, che nel bene o nel male è stato sicuramente uno dei protagonisti di Terra amara.