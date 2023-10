Una puntata ricca di colpi di scena a Terra Amara è pronta a sorprendere i telespettatori di Canale 5.

Secondo le anticipazioni di sabato 14 ottobre, Mujgan sarà sconvolta dall'avidità di Behice e chiuderà i ponti con lei. Fikret intimerà a Umit di non innamorarsi di Demir visto che il loro piano sta funzionando alla perfezione. Sevda e Fekeli incoraggeranno Zuleyha a recuperare il rapporto con suo marito, mentre Mujgan chiederà a Fikret più certezze per una possibile relazione. Infine, Rasit tornerà a villa Yaman e Zuleyha verrà a sapere dall'investigatore che i mariti di Behice sono morti in circostanze sospette.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan apprende che Yilmaz aveva pensato a Kerem Ali

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 14 ottobre raccontano che le cose non si metteranno bene per Behice. La zia di Mujgan si ritroverà improvvisamente sola e al centro dei sospetti per la morte di Hunkar. Tutto avrà inizio quando Fekeli mostrerà a Mujgan un conto che Yilmaz aveva disposto a favore di Kerem Ali. La dottoressa sarà molto contenta di sapere che suo marito non si era dimenticato del loro bambino e aveva pensato al suo futuro. Mujgan riferirà tutto a Behice, ma la donna andrà su tutte le furie nel sapere che il denaro lasciato a Kerem Ali sarà intoccabile fino al raggiungimento della maggiore età del bambino.

La reazione di Behice mostrerà chiaramente l'avidità della donna e Mujgan non vorrà più avere rapporti con lei. Fekeli conforterà la dottoressa offrendole tutto il suo appoggio. Per Behice i guai non finiranno qui, perché Zuleyha riceverà delle informazioni molto preziose sul suo conto.

Anticipazioni puntata di sabato 14 ottobre: il ritorno di Rasit alla villa

La puntata di Terra amara di sabato 14 ottobre vedrà al centro dei riflettori Behice che perderà la stima di sua nipote Mujgan. Per la protagonista si metterà molto male, perché l'investigatore privato di Zuleyha scoprirà qualcosa di sospetto sul suo conto.

Sadi andrà dalla moglie di Demir e le dirà che dalle indagini è emerso che Behice è stata sposata già due volte e i suoi due mariti sono morti entrambi in circostanze poco chiare. Nel frattempo, a villa Yaman sarà di ritorno Rasit che dovrà dare una spiegazione sulla sua assenza il giorno del matrimonio. L'uomo racconterà a Saniye che i suoi zii hanno avuto un incidente e ha dovuto aiutarli. Fadik lo rimprovererà per averla lasciata sola nel giorno più importante della sua vita.

Mujgan chiederà a Fikret delle certezze sulla loro relazione

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di sabato 14 ottobre si sarà ampio spazio per i sentimenti. La relazione tra Demir e Umit sembrerà sempre più coinvolgente e la dottoressa racconterà tutto a Fikret.

Lui si dirà soddisfatto di come procede il loro piano, ma intimerà a Umit di non innamorarsi di Demir. Nel frattempo, Zuleyha inizierà a sentirsi legata a suo marito e Sevda non potrà fare a meno di notarlo. L'ex cantante spronerà Zuleyha a riavvicinarsi a Demir prima che sia troppo tardi e anche Fekeli inviterà la donna ad riaprire il suo cuore. Mujgan, invece, preferirà mettere subito le cose in chiaro con Fikret, spiegandogli di non essere disposta ad avere una relazione con lui se non le offrirà delle garanzie sui sentimenti che prova per lei.