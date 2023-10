Nelle puntate di Terra Amara del 25 e 26 ottobre si assisterà a un colpo di scena riguardante la famiglia Yaman. Sevda sarà colta da un malore al petto e verrà condotta in ospedale. Sarà Umit a visitarla, guadagnandosi un invito a cena che però la porterà a ricevere un ordine inaspettato.Sevda scoprirà del feeling tra Umit e Demir, e non esiterà a mettere la donna con le spalle al muro.

Una svolta arriverà anche nella storyline di Fikret. A insaputa del nipote, Fekeli lo pedinerà e lo coglierà in flagrante mentre cercherà di sabotare una delle proprietà della famiglia Yaman.

Spazio anche a Mujgan, la cui morte di Behice si riverserà nella sua vita in maniera a dir poco disastrosa. A causa delle malefatte compiute dalla zia quando era ancora in vita, Mujgan si sentirà in colpa e non sembrerà riuscire a superare l'accaduto.

Anticipazioni Terra amara del 25 ottobre: Sevda in ospedale, Umit la visita

Zuleyha sarà presente quando Sevda non si sentirà bene a causa di un improvviso malore al petto. Senza perdere tempo porterà la donna in ospedale affinché venga curata. Dovranno attendere in sala d'aspetto, fino a quando Umit, scorgendole, si metterà a loro disposizione.

Sevda non riscontrerà niente di grave e Zuleyha si sentirà sollevata davanti al responso positivo del medico, al punto da voler contraccambiare la gentilezza di Umit.

Sarà così che la inviterà a cena a Villa Yaman: come reagirà Demir quando si ritroverà a mangiare con la sua amante?

Mujgan devastata dai sensi di colpa

Le anticipazioni svelano nuovi particolari succulenti, destinati a tenere gli spettatori con il naso incollato alla tv. Mujgan avrà un faccia a faccia con Fekeli a causa della crisi che sta attraversando.

La notizia che sua zia è un'omicida potrebbe valerle l'appellativo di "nipote di un'assassina". Fekeli consolerà la dottoressa, devastata dai sensi di colpa, dicendole che non è colpa sua quello che è successo e che non deve pagare per i delitti commessi da Behice. In tutto questo Fekeli non mancherà di dirle che l'appoggerà per sempre.

Terra amara spoiler 26 ottobre: Fikret pedinato da Fekeli, Sevda severa con Umit

Ancora più avvincente sarà la puntata del 26 ottobre. Invitata a cena a Villa Yaman, Umit si presenterà mettendo Demir in una situazione estremamente scomoda. L'uomo farà di tutto per dissimulare l'imbarazzo che si troverà a provare, ma qualcuno riuscirà a intuire che tra Demir e Umit c'è una tresca. Sarà Sevda a notare il legame tra i due e al termine della cena si recherà a casa della dottoressa intimandole di interrompere la relazione con Yaman.

Nel frattempo Fekeli siitroverà a pedinare Fikret. Quest'ultimo sarà colto con le mani nel sacco mentre sarà intento a vandalizzare il caseificio della famiglia Yaman.