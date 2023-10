Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a sabato 28 ottobre, Zuleyha deciderà di invitare a cena Umit, visto l'attenzione che ha dimostrato nei confronti di Sevda. Nel corso della serata la cantante noterà la complicità tra il primario e Demir. Inoltre Fekeli scoprirà Fikret intento a distruggere i barili di latte per ostacolare gli affari degli Yaman. Il giovane, colto sul fatto, confesserà di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior.

Fikret mostra la sua vicinanza a Mujgan

Nelle puntate di Terra amara in onda dal 23 al 28 ottobre, Mujgan sarà scioccata, avendo appreso che Hunkar è stata uccisa da Behice e che la donna si è poi tolta la vita. Intanto Fikret supporterà la dottoressa, proponendosi di accompagnarla a Istanbul per il funerale della zia.

Demir predisporrà una conferenza stampa per ringraziare Zuleyha, poiché ha messo l'anziana Hekimoglu davanti alle sue responsabilità. Successivamente Umit farà un regalo a Yaman. Con l'aiuto della segretaria, però farà credere alla moglie di averlo avuto dal signor Gazanfer.

Nel frattempo Mujgan, per evitare che possano sorgere dei pettegolezzi su di lei, sceglierà di lasciare Cukurova per vivere a Istanbul.

La donna tuttavia, leggendo alcuni quotidiani, scoprirà che pure lì sono diventati di dominio pubblico i delitti compiuti da Behice. Fikret, vedendola giù di morale, le mostrerà apertamente tutto il proprio sostegno.

Adnan Yaman senior ha avuto un figlio da una donna senza riconoscerlo

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 28 ottobre, Sevda avrà un dolore al braccio e al petto.

Zuleyha la porterà subito in ospedale e Umit si proporrà di visitare la cantante. La giovane Altun sarà grata al primario per l'attenzione dimostrata e la inviterà a cena la sera stessa. Intanto Fekeli sosterrà Mujgan e le ribadirà come lei non è responsabile delle malefatte della zia.

Demir apprenderà che la moglie ha invitato Umit a casa e si preoccuperà che lei e Sevda possano scoprire la loro relazione.

La cantante noterà subito la loro complicità e successivamente deciderà di parlare con il primario.

Nel frattempo Fikret andrà nel caseificio degli Yaman per ostacolare i loro affari. Fekeli però lo vedrà e chiederà spiegazioni.

Il ragazzo rivelerà di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior e che è in città per vendicarsi di Demir. In tutto questo Sevda rinvenirà una missiva anonima indirizzata allo Yaman, la quale conterrà tutti i misfatti compiuti da suo padre. Tra le azioni più crudeli ci sarà quella di aver avuto un figlio da una donna, senza però mai riconoscerlo.

Umit e Mujgan cenano insieme

In base agli spoiler della prossima settimana, Demir respingerà pubblicamente tutti gli addebiti rivolti al padre.

Intanto Saniye, Gulten, Nur e Gaffur proveranno a far riconciliare Fadik e Rasit. Umit e Mujgan ceneranno insieme e capiranno di condividere parecchie cose. Successivamente il primario troverà Fikret ubriaco. Infine Zuleyha tenterà di salvaguardare la reputazione degli Yaman e indagherà insieme a Saniye riguardo alla lettera anonima. Le due donne risaliranno a un certo Sesma, il quale confermerà che una sera il signore aveva mandato via una giovane che lo invitava ad aiutarlo con suo figlio.