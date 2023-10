Oggi, domenica 1 ottobre, è andata in onda la seconda puntata di Amici, quella che è stata registrata venerdì scorso. Uno dei momenti più discussi, è sicuramente quello in cui Maria De Filippi ha rimproverato Garrison per un commento che ha fatto su un allievo e sulla maestra Celentano: il giudice della gara di danza, infatti, ha definito "brutto" Simone e anche la collega Alessandra, che non ha risposto ma si è limitata a sorridere un po' infastidita.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Nel corso dello speciale di Amici che è andato in onda nel pomeriggio, Maria ha spiegato che Dustin era assente per un infortunio alla caviglia ma si è anche prodigata a difendere gli allievi dalle critiche di professori e giudici.

Mentre in studio era in corso la gara di ballo, Garrison è incappato in una gaffe che ha creato parecchio chiacchiericcio sui social network.

Dopo aver assistito all'esibizione di Simone, infatti, il coreografo ha affermato: "Penso che abbiamo due cose in comune, l'altezza e che sei brutto come me".

La presentatrice è subito intervenuta replicando: "Ma non dire cavolate, brutto ci sarai tu. Lui non è brutto, è bello".

Il pubblico presente ha applaudito alle parole della padrona di casa del talent-show, anche perché sono state immediate e hanno smorzato l'imbarazzo del momento.

Lo scivolone del protagonista di Amici

Anziché scusarsi per quello che aveva appena detto, Garrison ha peggiorato la situazione tirando in ballo Alessandra Celentano.

"Ti ho fatto un complimento. Guarda lei, è brava o bella?", ha chiesto il coreografo facendo calare nuovamente il gelo negli studi di Amici.

La maestra di danza classica ha sorriso in modo forzato quando è stata inquadrata ma, un po' a sorpresa, ha preferito non replicare alla battuta del collega.

Mentre era in corso questo "siparietto", Maria De Filippi si è avvicinata a Simone e l'ha abbracciato, rassicurandolo e invitandolo a non rimanerci male per quello che gli era appena stato detto.

La conduttrice del talent-show ha cambiato argomento per evitare che l'ex insegnante incappasse in un'altra gaffe, ma il pubblico a casa non ha apprezzato le sue parole e l'ha fatto notare con tweet pungenti sulla sua "performance" nella seconda puntata.

Sfida in arrivo per un cantante di Amici

Lo speciale di Amici che è stato trasmesso su Canale 5 oggi pomeriggio, ha fatto discutere anche per la conoscenza pregressa tra Irama e Matthew (il primo giudice e il secondo allievo), per l'infortunio di Dustin dopo una sola settimana nella scuola e per l'ingresso in studio della prima sfidante dell'anno.

Anna Pettinelli ha individuato in Alice un talento che meriterebbe un banco, e per far sì che lo possa ottenere ha candidato alla sfida Sarah e Mida.

Questa mossa dell'insegnante ha fatto arrabbiare Lorella Cuccarini (tutor dei due alunni a rischio nella prossima puntata), tanto che tra loro è nata una discussione sul tempo di cui necessiterebbero i ragazzi per crescere e dimostrare di poter continuare il percorso verso la fase serale.

Anche Rudy Zerbi ha punzecchiato la romana per i due "no" che ha detto ai compiti che aveva assegnato ad Holy Francisco, e l'ha fatto regalandole l'intera discografia di Tiziano Ferro affinché scelga una canzone che il suo allievo possa interpretare in futuro.